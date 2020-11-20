我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

明州今起關閉健身房與戲院

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
明州電影院20日起關閉。(記者陳曼玲/攝影)
明州電影院20日起關閉。(記者陳曼玲/攝影)

明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)宣布，從20日開始到12月18日收緊多項防疫措施，包括酒吧、餐廳只能提供外賣，禁止健身房、電影院等娛樂場所營業，他也將家庭成員的聚會人數由現行的10人調降到六人；此外，除了大學和職業運動賽事，各種成人和青少年的體育活動，均需暫時停止舉辦。

明州確診率已經提高至15.3%，單日確診更激增到8000人，單日死亡也創下76人的新高，加上醫護人員因社區感染或接觸患者隔離，而開始出現人力不足情形，導致沃茲不得不立即採取新的規定減少病毒傳播。

至於零售商業和超市仍可完全開放；但沙龍、理髮院和教會則不能超過50%的客容量；戶外溜冰、滑雪、公園繼續開放，不過室內的體育活動均必須停止。

各學區除遵行沃茲之前公布的「安全學習計劃」(Safe Learning Plan)標準外，可依照地方疫情狀況，自行選擇以實體、網路或混合的方式教學。

沃茲說，該州疫情爆發後的第29周，染疫人數達10萬人，但之後傳播速度加快，只花6周就達到20萬人感染，州府預測下周確診人數可能衝到30萬人。

沃茲說疫情傳播難以追蹤，尤其是18歲到35歲的傳播者通常無症狀，數據顯示待在戶外比室內不容易傳染、戴口罩可有效防疫，因此依據感染的週期性，加上14天最長的潛伏期，決定暫停聚會1個月， 呼籲民眾犧牲個人方便以保護他人。

另外，根據明州衛生廳資料，全州的醫院床位使用率幾乎達到上限，有四個地區的床位使用率超過85%，雙城地區更高達93%。

該州梅友診所(Mayo Clinic)說，明州和威州的馬友分院，過去兩周共有905名醫護人員確診，其中93%是經由社區感染，目前有1500名員工確診或因接觸患者必須隔離，醫護人手非常緊張。

編輯推薦

明州 疫情 防疫

上一則

新州撥款250萬元 助遊民度過寒冬

下一則

涉「千人計畫」 前化學系主任告校方背棄 哈佛否認

延伸閱讀

白思豪：紐約市關堂食、健身房 是「一兩周之內的事」

白思豪：紐約市關堂食、健身房 是「一兩周之內的事」
葛謨估感恩節後疫情大爆發 橙區須關堂食、健身房

葛謨估感恩節後疫情大爆發 橙區須關堂食、健身房
體育賭博手機下注 伊州大發「疫」外財

體育賭博手機下注 伊州大發「疫」外財
姜偉業首度角逐明州參議員 獲逾4成支持雖敗猶榮

姜偉業首度角逐明州參議員 獲逾4成支持雖敗猶榮
學習合法自衛 明州華人射擊培訓班開課

學習合法自衛 明州華人射擊培訓班開課
明州通訊選票別寄 郵寄太遲送達可能變無效票

明州通訊選票別寄 郵寄太遲送達可能變無效票

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
39歲的莎拉杭特在上學途中，槍殺17歲的兒子。（麥克蘭那縣監獄圖片）

射光整個彈匣 女教師上學途中槍殺兒子

2020-11-16 20:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切