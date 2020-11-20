明州今起關閉健身房與戲院

明州電影院20日起關閉。(記者陳曼玲/攝影)

明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)宣布，從20日開始到12月18日收緊多項防疫 措施，包括酒吧、餐廳只能提供外賣，禁止健身房、電影院等娛樂場所營業，他也將家庭成員的聚會人數由現行的10人調降到六人；此外，除了大學和職業運動賽事，各種成人和青少年的體育活動，均需暫時停止舉辦。

明州 確診率已經提高至15.3%，單日確診更激增到8000人，單日死亡也創下76人的新高，加上醫護人員因社區感染或接觸患者隔離，而開始出現人力不足情形，導致沃茲不得不立即採取新的規定減少病毒傳播。

至於零售商業和超市仍可完全開放；但沙龍、理髮院和教會則不能超過50%的客容量；戶外溜冰、滑雪、公園繼續開放，不過室內的體育活動均必須停止。

各學區除遵行沃茲之前公布的「安全學習計劃」(Safe Learning Plan)標準外，可依照地方疫情 狀況，自行選擇以實體、網路或混合的方式教學。

沃茲說，該州疫情爆發後的第29周，染疫人數達10萬人，但之後傳播速度加快，只花6周就達到20萬人感染，州府預測下周確診人數可能衝到30萬人。

沃茲說疫情傳播難以追蹤，尤其是18歲到35歲的傳播者通常無症狀，數據顯示待在戶外比室內不容易傳染、戴口罩可有效防疫，因此依據感染的週期性，加上14天最長的潛伏期，決定暫停聚會1個月， 呼籲民眾犧牲個人方便以保護他人。

另外，根據明州衛生廳資料，全州的醫院床位使用率幾乎達到上限，有四個地區的床位使用率超過85%，雙城地區更高達93%。

該州梅友診所(Mayo Clinic)說，明州和威州的馬友分院，過去兩周共有905名醫護人員確診，其中93%是經由社區感染，目前有1500名員工確診或因接觸患者必須隔離，醫護人手非常緊張。