伊州染疫20~29歲最多 死亡80多歲居冠

伊州衛生廳指出，20多歲的族群為最大的染疫群體，因為年輕人在疫情期還是在上班、聚會，拿掉口罩的機率也高。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州新冠疫情 在過去半個月迅速惡化，究竟病毒是如何大規模散播？無疑是民眾的最大疑問，衛生廳廳長伊吉克解釋，根據數據，伊州 感染群以20多歲的人最多，但染疫死亡卻以80歲及以上者居多，染疫集中者卻非死最多者，可見年輕人是非常主要的感染源，她表示，如果大家不改變行為模式，疫情將很難有效控制。

伊吉克詳細描述了該州疫情蔓延的過程，她說，從每天的染疫族群分析，發現20到29歲的年輕人，是染疫最多的族群，而如果從死亡年齡來看，死了最多的新冠患者，以80歲及以上最多，70歲及以上其次，然後是60歲及以上者。

透過上述數據可以了解到，不幸染疫的長者，很多都是從確診年輕人身上受到感染，伊吉克說，年輕人在疫情期仍在工作、仍在聚會、仍在聚餐，而這些行為都是傳播病毒的主要管道，其中又以不戴口罩、沒有保持安全距離的情況風險最高，她舉例，包括私人聚會、飯局等，都十分危險，也是因為這些行為未見改善，才導致伊州疫情往錯誤方向發展。

伊吉克表示，該州醫院的床位隨著疫情升溫，需求越來越緊張，而在此同時，也有越來越多醫護人員因為感染新冠病毒而無法上工，「病床即將不足，照護人員短缺」，讓醫院系統運作面臨嚴峻挑戰。

「北達科他州 因為醫護人員不足，而被迫要求無症狀的染疫醫療人員回到崗位工作的情況，是我最不希望看到的情況」，伊吉克懇求大家感恩節盡可能取消聚會，如果一定要團聚，那麼必須事先做好完備防疫，例如安排同一家人坐在一起，每家人保持距離，要求大家戴口罩等。

伊州19日新增1萬4612人確診，累計染疫人數高達62萬1383人，死亡人數增加168人，累計死者達1萬1178人，根據美聯社新公布的一項統計，伊州從第一宗新冠病例出現後的212天內，共有30萬人染疫，而接下來到現在僅僅46天，就增加到超過60萬人確診，其中有八天的染疫數從50萬暴增到60萬人。

死亡人數初期的51天，達3000人，之後又花了33天累積到6000名死者，125天後，死亡人數增加到9000人，過去36天到18日為止，這個數字躍升到1萬1014人。