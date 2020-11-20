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普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

家人聚餐爆感染 母進ICU 子女後悔

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

節日團圓是許多美國家庭的傳統，然而新冠疫情肆虐，卻成了這項歡樂聚會的「無形殺手」，芝加哥市的狄亞茲家族(The Family Diaz)因輕忽新冠病毒的傳染性，正面臨一場生死交戰。

狄亞茲家人陳述，從疫情爆發後，他們很小心防疫，期間家人還參加過父親葬禮都無人感染，直到這次21名家人參加的萬聖節聚會，至今已有六人染疫，其中75歲的老母親住進了加護病房，每名家人都對這次的魯莽聚會非常後悔。

住在華人聚居區麥金利公園(McKinley Park)的林達(Linda Diaz)說，萬聖節當天，家族共21人一起去她婆婆家聚餐，由於公公七月時因癌症過世，家族都參加了葬禮，之後為互相支持，大家平均每周都會聚會一次，整個暑假下來，「都平安無事，沒有任何人感染病毒」。

林達的另一半馬利歐(Mario Diaz)，因為在芝加哥市立學院Malcolm X擔任學生服務組負責人，對於防疫規則十分清楚，也時常提醒家人戴口罩、勤洗手，在過去七個月中，狄亞茲家族成員都十分健康。

然而謹慎防疫卻在萬聖節破功，當時狄亞茲家族大大小小共21人，都去了馬利歐母親家中為一位姪女慶生，就在歡樂聚會結束後，很快傳出包括林達、馬利歐的兩個姊妹，馬利歐的姪子與姪子女友，以及75歲的母親都染疫，其中年老母親病情嚴重，目前還在加護病房救治。

馬利歐非常責怪自己沒有阻止這次聚會，他說，希望以自己家庭的例子，提醒計畫感恩節要家族聚餐的民眾，「取消今年的過節團聚傳統」。

感染病毒的馬利歐姐姐伊娃(Eva Diaz)說，現在她更害怕新冠病毒了，「因為我們根本無從得知病毒從何而來，也不知道會對身體造成怎樣的損害」，今年48歲的伊娃是一所學校的雙語教師，她從該場聚會回到家後幾個小時就開始出現症狀。

目前狄亞茲一家人還是不知道是誰把新冠病毒帶到萬聖節聚會，也不清楚那位傳播者如何感染的。

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