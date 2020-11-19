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大麻熱賣 芝市府取消裁減350員工

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州大麻熱賣，政府財庫收入豐。(MarijuanaChicago.com臉書)
伊州大麻熱賣，政府財庫收入豐。(MarijuanaChicago.com臉書)

從今年1月1日開始允許合法銷售娛樂用大麻的伊利諾州，靠著才10個月就已累積收進的八億娛樂大麻與醫用大麻稅，緩解了包括芝加哥市等地方政府的財政窘境，芝加哥市市長萊特福特說，新冠疫情導致該市各項稅收幾乎全面縮水，市府正計畫裁員350名員工以因應財務嚴重失衡問題，不過，由於大麻帶來的稅收超出預期，萊特福特說，「可以暫時避免裁員了」。

伊利諾州估計今年起施行的娛樂大麻合法化，每個月的銷售成績屢創新高，根據州府紀錄，10月份該州的娛樂大麻銷售稅進帳達一億元，累計1到10月該州大麻銷售稅收入達到八億，此金額幾乎已經相當於伊州酒精類商品銷售稅的收入。

萊特福特於上月份表示，疫情衝擊各行各業，使仰賴銷售稅收入來修復道路、資助學校、支付警察與消防隊員薪資的芝加哥財務陷入更大困窘，為了填補未來兩年高達20億的預算赤字，她必須縮減市府開銷，並提出裁撤350名市府員工的計畫，萊特福特原本計畫裁掉這些員工後，每年可替市府節省1300萬元的人事開銷。

伊州對於取得大麻銷售許可，設定了嚴格要求，包括必須已經持有醫用大麻經營執照者才能獲得娛樂大麻銷售執照，此外，伊州向大麻消費者徵收高達40%的稅率，包括州府與地方政府都能從中抽稅，高稅賦使得約3.5克的大麻，在芝加哥的大麻店要價高達75元。

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