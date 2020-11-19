疫情期壓力大 逾1/3伊州教師想辭職

伊州Bulter 53學區上課情形。(53學區臉書)

伊利諾州最大的教師工會(Illinois Federation of Teachers)表示，由於擔心安全問題，加上新冠疫情帶來巨大壓力，多達三分之一的伊州 教師考慮離開教職。

伊州教育 委員會(Illinois Education Association)主席葛立芬(Kathi Griffin)說，這無疑敲響了每一個重視孩子教育的州民的警鐘，「我們已經處在教師短缺的狀態，教師退休 率目前也達到五年來的新高，其他還有不少老師正考慮轉行」，她說，要改變這種狀況，地方政府必須介入當地的學區委員會或行政管理部門，以確保學生與教師的健康與安全。

這項報告是由華府Normington Petts & Associates對伊州1300多名教師進行調查後提出，該協會接受伊州教師工會委託，了解現階段老師們的工作情形。

受訪者包括全州範圍內從幼稚園到高中12年級的老師與教育工作者，包括輔導老師、心理學家及其他與學生打交道的工作人員，芝加哥公立學校並未包括在這項調查範圍內。

結果顯示，22%的教師已經考慮辭職或提早退休，13%的教育從業人員提到，現階段的狀況讓他們加速考慮離職。

調查也顯示了教育工作者因新冠肺炎相關壓力所面臨的困難，其中高達76%教師說，這個學年的工作量多少比上個學年還重，66%的老師說，他們比往年更精疲力盡。

絕大多數教師都十分關切所任教學區的防疫措施不足，包括提供口罩、保持社交距離、充分清潔消毒品，以及為工作人員提供個人防護裝備等方面，都未達到教師要求的標準。

至於下學期是否學校能夠安全無虞的重新開放，讓所有學生重返校園上課，有69%的老師表示「不太可能」或「根本不可能」。

此外，由於伊州新冠病例激增，伊州教師工會16日發出聲明，公開要求州長普立茲克立即關閉所有學校，該工會主席蒙哥馬利(Dan Montgomery)說，工會並要求州長、衛生廳廳長及伊州教育委員會列出明確標準，讓學校未來決定關閉時有指導原則可遵循。