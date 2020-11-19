我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

芝公校明年1月11日起返校

黃惠玲
芝加哥公校宣布明年初重返校園上課同時，芝城郊區211學區則因疫情嚴峻，即日起暫停實體課程而改為網路教學。(學區211臉書)
芝加哥公校宣布明年初重返校園上課同時，芝城郊區211學區則因疫情嚴峻，即日起暫停實體課程而改為網路教學。(學區211臉書)

爭議多時的芝加哥公立學校系統(CPS)是否恢復校園上課終於有初步結論，CPS宣布，即日起到寒假過後，都仍將維持遠距教學，但計畫於明年1月11日起，開始陸續讓學生返回校園上實體課程；在此同時，多個芝加哥郊區學區考慮目前伊利諾州新冠肺炎確診人數激增，決定取消校園課程，讓學生改上網課。

旗下有約600所學校，35萬名學生的CPS，從今年3月份伊開始執行「居家避疫令」至今，都一直以遠距教學方式上課，之前CPS曾計畫在11月9日，讓年齡小以及有特殊學習需要的學生返校上課，其他所有學生則將繼續在家參加遠距教學，但後來因為疫情日益嚴峻，這項規劃也暫時落空。

CPS於17日透過官網宣布，1月11日將首先讓學前幼稚園班(prekindergarten)以及特殊教育學生返校上課，其他從幼稚園到八年級學生，則將在2月1日返校上課，至於高中生是否返校，還在評估中，CPS官員補充，返校課程第一階段將融合實體課與網課。

市長萊特福特與CPS、衛生局聯合發表聲明指出，選擇在明年1月11日分批讓學生返校，是考慮到連串聖誕、新年假期過後，學生們可先在家中「隔離14天」，藉此減少病毒在校園傳染機會。

此外，配合州長普立茲克17日的新防疫規定，CPS從20日起將暫停所有高中體育活動，包括保齡球、啦啦隊、舞蹈、游泳等。

疫情緊繃的情況下，CPS宣布要讓學生返校的作法，與現階段許多其他學區的因應大相徑庭，例如學生總數達2.4萬名的伊州211學區(Palatine-base Township High School Distrct 211)與15學區(Community Consolidated School District 15)，陸續宣布暫停返校上課，改為全網課教學。

對於芝加哥公校的最新決定，芝加哥教師工會直批「武斷」，工會表示，CPS對當前確診人數激增「完全忽視」。

CPS對此回應，部分社區的家庭非常需要讓孩子返回校園上課，而各級學校開學後將成立測試站，定期對學生與教職員進行免費病毒檢測，這樣的話，反而有助控制疫情擴散。

編輯推薦

學區 芝加哥 疫情

上一則

波市警局加班費超額 市議員：須節省2450萬

下一則

染疫破90萬 5市長籲全州戴口罩

延伸閱讀

芝旅行禁令增3州 施行4個月零罰單

芝旅行禁令增3州 施行4個月零罰單
芝民眾想打疫苗 明年中旬有希望

芝民眾想打疫苗 明年中旬有希望
入店人數不控管 芝加哥最高可罰萬元

入店人數不控管 芝加哥最高可罰萬元
賣場人太多要罰店主 芝城加強取締 罰1萬或關店

賣場人太多要罰店主 芝城加強取締 罰1萬或關店
防選後騷亂 芝市啟動安全計畫 商家嚴陣以待防砸搶

防選後騷亂 芝市啟動安全計畫 商家嚴陣以待防砸搶
芝市長妥協 伊州長禁堂食今起實施

芝市長妥協 伊州長禁堂食今起實施

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光