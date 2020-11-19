芝公校明年1月11日起返校

芝加哥公校宣布明年初重返校園上課同時，芝城郊區211學區則因疫情嚴峻，即日起暫停實體課程而改為網路教學。(學區211臉書)

爭議多時的芝加哥 公立學校系統(CPS)是否恢復校園上課終於有初步結論，CPS宣布，即日起到寒假過後，都仍將維持遠距教學，但計畫於明年1月11日起，開始陸續讓學生返回校園上實體課程；在此同時，多個芝加哥郊區學區 考慮目前伊利諾州新冠肺炎確診人數激增，決定取消校園課程，讓學生改上網課。

旗下有約600所學校，35萬名學生的CPS，從今年3月份伊開始執行「居家避疫令」至今，都一直以遠距教學方式上課，之前CPS曾計畫在11月9日，讓年齡小以及有特殊學習需要的學生返校上課，其他所有學生則將繼續在家參加遠距教學，但後來因為疫情 日益嚴峻，這項規劃也暫時落空。

CPS於17日透過官網宣布，1月11日將首先讓學前幼稚園班(prekindergarten)以及特殊教育學生返校上課，其他從幼稚園到八年級學生，則將在2月1日返校上課，至於高中生是否返校，還在評估中，CPS官員補充，返校課程第一階段將融合實體課與網課。

市長萊特福特與CPS、衛生局聯合發表聲明指出，選擇在明年1月11日分批讓學生返校，是考慮到連串聖誕、新年假期過後，學生們可先在家中「隔離14天」，藉此減少病毒在校園傳染機會。

此外，配合州長普立茲克17日的新防疫規定，CPS從20日起將暫停所有高中體育活動，包括保齡球、啦啦隊、舞蹈、游泳等。

疫情緊繃的情況下，CPS宣布要讓學生返校的作法，與現階段許多其他學區的因應大相徑庭，例如學生總數達2.4萬名的伊州211學區(Palatine-base Township High School Distrct 211)與15學區(Community Consolidated School District 15)，陸續宣布暫停返校上課，改為全網課教學。

對於芝加哥公校的最新決定，芝加哥教師工會直批「武斷」，工會表示，CPS對當前確診人數激增「完全忽視」。

CPS對此回應，部分社區的家庭非常需要讓孩子返回校園上課，而各級學校開學後將成立測試站，定期對學生與教職員進行免費病毒檢測，這樣的話，反而有助控制疫情擴散。