全球第一人参品牌正官庄感恩節大特賣

關愛親朋，始於正官庄。大韓民國全球第一人參品牌正官庄，感恩節大巡禮，特備各種稀有，罕有，製成品，及原枝高麗參供選購。心動莫過於行動，凡於11月29日正官庄go go活動前惠顧，會給您意外驚喜！

正官庄go go 活動，現正舉辦大型筹賓活動，凡於專賣場，購買和愛樂類，高灑参炖類，紅天雄或天鹿炖，满60包，即送10包，送完即止。又凡購買滿$250以上其他産品，即贈送天鹿參精30克。多購多送，送完即止。活動期有限，請於11月29日前登臨選購。

正官庄和愛樂專為年輕女姓量身打造，高麗參為和愛樂主要原材料。要釋放女性年輕魅力，調節經月不適，保持年輕女性體態，和愛樂類是您不二選擇。

正官庄高麗人參，全部經過嚴格挑選，所有製成補品，或原支的參，均選用完整6年根的成品。高麗人參是目前世界含皂苷成份最高參種，最高含量可達32類，容易人體吸收，是養生延年補品，也是疫情 其間，可以增强人體，提供特强免疫力 補品。高丽参是大韓民國代表品牌，超過一百多年的民族傳統，引以為傲，也是產品流傳至今，可以信賴保証。

佳節表真參，正官庄是您不二選擇。選購請親臨正官庄專營店Korean Red Ginseng ( Chicago Brand Store) ，630 Milwaukee Ave., Unit 110, Glenview, IL 60025 ( Joong Boo 韓國超級市場旁邊), 查詢請電 : 847-967-0303。如要獲取更多產品訊息，請登臨www.kgcus.com。(工商記者伍亦虹)