我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官駁回川普「賓州選票訴訟」 嚴指剝奪公民權

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

林軒博士牙醫診所專業可靠的治療或護理，為您帶來愉悅的就診體驗!

本報芝加哥訊
圖林軒博士牙醫診所,專業可靠的治療或護理，為您帶來愉悅的就診體驗!
圖林軒博士牙醫診所,專業可靠的治療或護理，為您帶來愉悅的就診體驗!

地址位于3201 S. Wallace St, Chicago, IL 60616(中國城附近橋港區)的林軒博士牙醫診所（Shawn Lin DDS & Associates）主要診療項目包括：植牙手術，牙齒根管治療，牙周疾病治療，陶瓷牙冠牙橋，高科技數碼X光，牙齒漂白，活動假牙，兒童牙齒保健，以及各種牙齒護理/美容等。林軒博士牙醫診所擁有最先進3D電腦化檢查儀器（口腔內掃描儀，3D打印），還提供牙齒護理、深度洗牙和牙齒保健免費咨詢等的服務，專業可靠的治療或護理，為您帶來愉悅的就診體驗。

新冠疫情期間保持口腔健康最重要。為保護大家的健康，該診所將嚴格遵循CDC、IDPH、OSHA、ISDS和美國牙科協會提出的感染控制和預防建議，制定保障安全措施，讓大家放心診治。歡迎上門或電話預約，電話: (312)842-7846，接受多種牙醫保險。地址：3201 S. Wallace St, Chicago, IL 60616。接受白卡及多種牙醫保險，提供臺山話、粵語、國語和英語服務。

編輯推薦

保險 醫保 美國

上一則

羅德島疫情緊 11.30起限制商業2周…關酒吧、健身房

下一則

PREMIER & ADSUM保險公司提供愛心老年醫療健康計劃專業服務

延伸閱讀

張効維矯正牙醫診所 現已重新投入服務診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

張効維矯正牙醫診所 現已重新投入服務診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康
黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響
如何做好遺產信託和長期護理規劃

如何做好遺產信託和長期護理規劃
亞美成人日間護理協會 法拉盛成立

亞美成人日間護理協會 法拉盛成立

消弭競爭 整治亂象 亞美成人日間護理協會成立

消弭競爭 整治亂象 亞美成人日間護理協會成立

林錦秀牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦秀牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

熱門新聞

林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
39歲的莎拉杭特在上學途中，槍殺17歲的兒子。（麥克蘭那縣監獄圖片）

射光整個彈匣 女教師上學途中槍殺兒子

2020-11-16 20:29
伊州衛生廳指出，20多歲的族群為最大的染疫群體，因為年輕人在疫情期還是在上班、聚會，拿掉口罩的機率也高。(特派員黃惠玲/攝影)

誰是傳染新冠的主要族群？伊州衛生廳廳長解析

2020-11-19 15:00
通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入

翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入
不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診
美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人