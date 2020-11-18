我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

芝民眾想打疫苗 明年中旬有希望

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達94.5%。路透
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達94.5%。路透

美國輝瑞(Pfizer)、莫德納生技公司(Moderna)相繼傳出新冠疫苗高防護率的好消息，讓許多民眾都迫切希望知道何時可以施打疫苗，芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，醫護人員將列為第一輪優先施打目標，要普及到一般公眾仍需耐心等待；芝加哥市市長福特萊特也提到，大多數民眾到明年年中才有機會施打新冠疫苗。

亞瓦迪接受CNN訪問時說，首批疫苗數預計運抵芝加哥的僅有15萬劑，連讓所有醫護人員施打都不夠，而在醫護人員均完成疫苗施打後，住在長期護理機構(老人院、療養院)的高風險群將接著施打。

芝加哥市市長萊特福特也呼應了亞瓦迪的說法，她表示，大規模的疫苗生產要到明年才能落實，因此大多數民眾要等到明年年中才可能有施打疫苗機會。

亞瓦迪說，「這段等待施打期，每個人都不應該鬆懈防疫」，她也呼籲市民取消傳統的感恩節聚會，避免病毒在節日期間擴大傳播。

包括芝加哥在內的伊利諾州內醫院，近日接收新冠患者的數量大幅增加，到15日晚間為止，伊州有5581人因為新冠病毒住院，這些住院患者中，多達3371人(約三分之二)是在11月1日以後入院治療，目前的住院人數已經超過該州4月28日的5037人記錄。

此外，住進加護病房的新冠患者，從1日起也增加了58%，同期使用呼吸機的患者則飆升了72%；伊州新冠死亡人數也出現逐漸提高的趨勢，1日之前的平均每天死亡數為41人，到16日時，此數字已經跳升到81人。

至於疫苗施打順序，根據美國國家醫學科學院(National Academy of Medicine，簡稱NAM)接受國家衛生研究院(NIH)與聯邦疾病防治中心(CDC)委託完成的「新冠疫苗公平分配框架」報告(A Framework for Equitable Allocation of Vaccine for the Novel Coronavirus)所提出的施打計畫如下：

第一優先：

●高風險的醫護人員與急救人員。

●患有併發症與基礎性疾病的不分年齡高風險群，聚集居住或多人一起同住的老年人也將優先施打。

第二優先：

●幼稚園到高中的教職員與托兒所員工。

●必要行業工作人員。

●有併發症與基礎性疾病的中風險群。

●遊民收容所、殘障者居住所的住民，還有嚴重精神病患、發育與智力障礙者，及肢體殘障者，以及服務於康復機構的人員。

●監獄、拘留所、管教所囚犯及工作人員。

●其他未包括在第一優先的老年人。

第三優先

●青年人

●少年與兒童

●未在第一與第二優先範圍內的各行業工作人員。

其他未列在上述三類的美國居民，均列入第四階段施打範圍。

編輯推薦

疫苗 芝加哥 美國

上一則

全美10大校園重開安全州 新英格蘭占6席

下一則

加國贈聖誕樹因疫改道 波士頓點燈改線上

延伸閱讀

想打新冠疫苗？大部分民眾到明年中才有機會

想打新冠疫苗？大部分民眾到明年中才有機會
入店人數不控管 芝加哥最高可罰萬元

入店人數不控管 芝加哥最高可罰萬元
賣場人太多要罰店主 芝城加強取締 罰1萬或關店

賣場人太多要罰店主 芝城加強取締 罰1萬或關店
防選後騷亂 芝市啟動安全計畫 商家嚴陣以待防砸搶

防選後騷亂 芝市啟動安全計畫 商家嚴陣以待防砸搶
芝市長妥協 伊州長禁堂食今起實施

芝市長妥協 伊州長禁堂食今起實施
開車超速6哩 芝加哥將開罰

開車超速6哩 芝加哥將開罰

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年