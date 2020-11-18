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芝旅行禁令增3州 施行4個月零罰單

記者陳曼玲╱綜合報導

芝加哥市17日更新旅遊隔離命令，衛生局局長亞瓦迪新增加州、新罕布夏與紐約州疫情「橘」州，並重申應遵守相關隔離或檢疫規定，然而這項旅行令雖明訂違規者單日最高可罰500元，累計罰款更可到7000元，但該方案施行四個多月來，市府卻連一張罰單都沒有開出過。

芝加哥市市長萊特福特是從7月4日開始施行防疫旅遊隔離令，一開始規定民眾從新冠疫情嚴重的外州抵達芝市後，需自行隔離14天才能外出，不過，市府發言人巴克南(Andrew Buchanan)證實，截至16日，市府只對違規者寄出警告信，還未對任何民眾開罰，他也重申，該命令目的在促使民眾減少非必要的旅行，並希望民眾自律，共同防範疫情傳播。

芝市旅行命令目前分成「紅、橘、黃」三色，疫情比芝加哥嚴重為「紅州」，意即每10萬人有60人感染的地區，旅客進入芝城後必須隔離14天。疫情與芝市差不多的列為「橘州」，從橘州抵芝者，可選擇隔離14天或出具72小時內的病毒檢驗陰性證明免隔離，至於疫情緩和的「黃州」，僅需遵守戴口罩、保持距離規定即可。

目前全美已經有46州進入芝加哥旅行命令的名單。

巴克南說，市府目前除了用告示牌提醒民眾自律遵守上述規定外，並沒有在機場或其他進入芝市的通路設置檢查站來追蹤旅行者的出發地點，如果一旦發現違規，每天將處以100元到500元罰款，最高可累計到7000元。

芝衛生局局長亞瓦迪呼籲，年底假期大家盡量在家過節，否則按照現階段病例增加速度，到感恩節前，芝加哥市確診人數可能將翻倍達到4000個。

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