疫情宅家久 裝修後院成風潮

疫情期間在家利用後院，享有社交與戶外的休閒生活。(記者陳曼玲/攝影)

由於疫情 期間外出旅行、到餐館堂食聚會均受限制，許多民眾不想整天困在室內，越來越多人把車庫或後院作為改建目標，增闢家人與朋友的安全社交地點選擇，需求增加，也因此讓芝加哥 裝修業者工作大增，而隨著天氣變冷，戶外用火窯和暖爐，銷售數量更比去年同期激增一倍。

住在芝加哥郊區的Matt 和Casey夫婦，最近就把原本存起來要作為旅遊的經費，拿出來整建住家後院空地，並搭建露天平台、鋪人工草皮，共花費2萬2000元；也有人把車庫改成健身 房；或在後院陽台裝置戶外暖爐，讓家人可以在戶外工作、上網課以及與朋友聚會。

還有人在車庫裝法式門(French door)和保持空氣流通的天窗，讓家人親友能夠在冷天中繼續安全的於室內聚會。

在疫情初期，不少人因為擔心感染病毒，對找人來裝修房屋有所顧慮，導致裝潢公司普遍業績慘澹，不過，根據全美房屋建築協會(National Association of Home Builders)的問卷調查，4月份全美將近60%的住宅裝修公司生意滑落，然而隨著防疫方針明朗，到10月中旬，已經有超過50%的裝修公司生意明顯反彈。

該協會的經濟研究員安姆瑞斯(Paul Emrath)說，疫情期間房價不像2008年的金融危機時慘跌，使許多需要額外生活空間，但財力不夠買新房的屋主，乾脆申請二次房貸(home equity)整建現住房屋。

目前裝修房子用的木材已經供不應求，芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange)的軟木木材(softwood lumber)在4月到9月之間價格上漲三倍，還好這波漲勢已經趨緩。

裝修業者羅森(Nick Lawson)說，由於木材、水龍頭，和流理台等材料短缺，找他裝修車庫和陽台的工程已經排到明年春天。

芝加哥Home Depot的區域副主任賴瑪(Tony Lemma)說，今年的火爐和暖氣賣得很好；Overstock.com發言人說戶外火爐和暖爐銷售比去年成長將近100%。