入店人數不控管 芝加哥最高可罰萬元

感恩節接近，各超市、商店預料將出現採購人潮，芝加哥市長萊特福特警告商家確實執行防疫規定以免受罰。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥 市即起施行「居家建議」，市長萊特福特呼籲所有民眾非必要盡量減少出門，藉此緩解越來越嚴重的新冠疫情，然而隨著感恩節接近，受到客容量限制的商店、超市，預料又將出現購物人潮，萊特福特警告，如果商家無法管理消費者人數，或未執行保持社交距離，市府將加強取締，違規者可面臨最高罰款一萬元，甚至關閉其營業場所。

芝加哥商務與消費者保護局發言人李其曼(Isaac Reichman)說，該局將積極調查零售店是否確實執行顧客人數限制，且是否遵守保持安全距離、戴口罩的防疫相關規定，如發現違規的話，最高將處以一萬元罰款。

現行伊利諾州 與芝加哥市府均規定，超商 等必須行業的客容量不得超過50%，而服裝店、百貨公司等非必要行業的賣場，客容量不准超過40%，此外，不論客容量高低，不能在店內某個地點聚集超過50人，例如排隊付帳的收銀台。

伊利諾州零售商協會(Illinois Retail Merchants Association)在芝市長公布上述信息後，已立即通知所有協會成員，最好公開展示其營業地點有在監控顧客數量，協會指出，萊特福特與協會代表日前曾一起到各零售場考察，發現有的零售店停車場車子爆滿，但進入商店時卻完全不用排隊，因此對零售業控制顧客數的執行力存疑。

協會強烈鼓勵會員們落實控制入店人數的規定，否則很可能將面對高額罰款。

此外，由於今年感恩節所有餐館都禁止堂食，加上全美40多州進入芝加哥需依規定隔離14天或提出檢疫證明，預估很多民眾今年都將改為「在家煮飯過感恩」，各大超市與賣場也將出現採購人潮，多家超市對此都聲明，一定會嚴格執行顧客人數控管。

在芝加哥有16家據點的Pete's超市說，他們會由員工在入口處計算進場人數，以7萬5000平方呎的賣場面積為例，將僅允許190名消費者在店內採購，超市也呼籲民眾，最好每個家庭派出一名代表去採購，且盡量選擇非尖峰時間。

販售生鮮與一般用品、服飾的目標百貨(Target)說，該店推出了一種程式，可讓顧客了解欲前往的分店是否已經有人在店外排隊，同時還可透過此應用軟體在隊伍中預留位置，此外，該店還增設了店員手持結帳設備，並強化路邊提貨服務，以消化入店客流。