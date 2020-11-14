「金水橋之戀」華裔青少年書畫賽 徵集作品

「金水橋之戀」芝加哥賽區發布會，眾多社區代表出席。(主辦單位提供)

「親情中華，金水橋之戀」海外華裔 青少年書畫大賽即起對外收件，由北京 僑聯主辦、芝北中文中心承辦，D&A兒童藝術培訓中心和美中文化藝術中心協辦的這項活動，凡18歲以下海外華裔青少年，均可在12月7日前送交作品參賽。

參賽作品主題需凸顯健康向上，內容要體現中國元素；作品類別為中文毛筆書法和各種題材繪畫作品，風格不限；芝北中文中心負責收集參賽作品，組織專家評委選出複賽作品，初選參賽者需先將作品照片發送至電子郵箱：[email protected]，郵件主題(Subject)需註明參賽選手姓名(中英文)、年齡、作品名稱。

比賽報名表可直接上網站填寫，網址：https://reurl.cc/2gVabX。

初選通過者，會收到通知送交原件，芝加哥 賽區將在12月30日公布獲選參加北京總決賽的10幅作品，獲得芝加哥區一等獎到三等獎的作品，可獲頒15元到50元不等獎金。

此外，芝加哥區各年齡優勝者，都將獲贈證書與作品集，其中網路人氣評選將在明年2月1日到3月31日舉行，4月公布獲獎名單，6月底前設計印刷獲獎作品畫冊和證書，獲獎作品於7月透過網路展出。