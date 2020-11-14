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芝疫情升溫 我要做檢測嗎？何時做？專家這樣說

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

芝加哥地區新冠疫情延燒，越來越多人的周遭親朋好友或經常光顧的商店紛紛傳出確診消息，有的民眾一聽到就馬上跑去檢測病毒，有的人擔心檢測站排長龍反而受到感染，究竟什麼狀況下應接受檢測？專家建議，接觸過確診者但無症狀的話，最好等接觸確診者後的五到七天再去檢測，會有較準確結果，如已出現症狀，則應立即接受檢測。

隨著染疫人數屢創新高，大芝加哥地區各檢測站湧入大批民眾希望受檢，西北大學傳染病專家哈費茲(Irfan Hafiz)說，出現新冠症狀者需立即受檢；如果只是曾接觸確診者而可能有感染風險的話，不需要馬上接受檢測，一般大概在接觸日後的五到七天受檢最佳；此外，假使計畫節日出遊或要從大學返家過節者，為了預防而去檢測，醫生說，其實隔離會比檢測更安全，因為檢測陰性會造成一種錯誤的安全感。

提供檢測服務的創新快速照護中心(Innovative Express Care)醫師卡爾(Rahul Khare)說，根據他的駐站經驗，高達95%的受測者都是因為曾與確診者同在家中聚會，懷疑自己感染而去接受檢測。

這家檢測公司表示，旗下的三處檢測站，每站檢測量近日都創下新高紀錄，民眾受檢原因包括曾與確診者接觸、出現新冠病徵，或只是想提高防範，卡爾說，今年春天的受測者中，檢測結果陽性的比率約為4%至6%，但現在這個比率已經上升到17%至18%，「增幅很可觀」。

卡爾說，檢測站工作人員會詢問每個受測者為何去接受檢測，如果是已經出現症狀或曾接觸過確診者的人，工作人員會先對其做快速篩檢，然後再送去實驗室做核酸PCR檢測，由於快篩的準確度僅約85%，因此不論快篩結果是陰性或陽性，都會建議受測者在等待實驗室PCR結果時自我隔離。

他表示，一般來說，快篩結果是陽性的話，可以肯定實驗室結果就是陽性，但快篩陰性時就無法百分之百確保實驗室結果是否相同，因此等待結果期間，受測者應隔離。

目前該公司的實驗室PCR結果，大概兩到三天會出爐，其他有的檢測公司時間可能會比較久。

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