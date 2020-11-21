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丘岩律師出庭經驗豐富 法庭辯論出色律師事務所提供各類專業法律服務

本報芝加哥訊

位於芝加哥中國城附近26街518號的丘岩律師事務所( Law Offices Of Peter Y. Qiu)，主要業務包括：商務訴訟，經濟糾紛，刑事辯護，公司商務，破產程序，行政訴訟，遺囑信托、離婚索賠、人身傷亡、生意買賣、商標版權、文件翻譯、法庭翻譯。綜合移民服務包括：受理H1/L1， 投資移民， 勞工移民，親屬移民、特殊人才、政治庇護、國家利益豁免及入籍等移民申請外，代理移民訴訟（包括移民法庭、移民上訴局、聯邦法院案件），諸如遞解離境、庇護、保釋、查案、重新開案、出庭及上訴等， 并以其豐富的出庭經驗，出色的法庭辯論，提供各類專業法律服務。

丘岩律師事務所成立20多年，卓有成效地為大芝加哥地區的廣大客戶，包括中小企業和個人，提供了專業精湛，精益求精之法律服務，深受廣大客戶的信任，合作和支持。丘岩大律師（Peter Y. Qiu ），從業20多年，研究中美文史三十多年，經驗丰富，庭辯出色，多年來成功辦理各類法律案件。多年來執業認真負責，經驗丰富，客戶遍及北美, 中東，東西歐，大陸， 港澳台， 東南亞。

丘岩律師事務所在聯邦法院及地方法院，包括移民法庭，市法院，聯邦政府、州政府及地方政府之行政司法機關，積極致力於通過綜合的、廣泛的、復雜之法庭訴訟程序，為客戶爭取其最髙法律權利及利益，并且取得了卓有成效的戰果。還成功地幫助眾多國際客戶在美國進行數額較大的、綜合性多元化的投資，并開展各類商業投資和經營活動。可為客戶提供在信托及其遺產安排方面提供專業，可靠的，值得信賴的服務。更多的詳情請致電：312-881-0001洽詢，E-mail:[email protected]/瀏覽：www.pqiulaw.com。

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