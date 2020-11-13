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新冠死亡飆新高 印州限制群聚人數

特派員黃惠玲╱綜合報導
印第安納州近日染疫人數居高不下。(印州衛生廳臉書)
印第安納州近日染疫人數居高不下。(印州衛生廳臉書)

印第安納州州長霍科姆(Eric Holcomb)宣布，由於該州新冠病毒導致住院與死亡的人數急遽上升，15日開始，他將對全州92個郡縣中的87個地區，採取限制聚會人數的措施。

印州12日新增6654個新冠確診者，死亡人數則增加了51名，兩項數據都達到新高，住院人數2569名。

蓋瑞市的衛生局局長瓦克爾(Roland Walker)說，這是正確的作法，尤其年底接近，人們有更多機會群聚，一旦有10到15名家族成員聚集在室內的活動增加，接著就會出現染疫人數飆升，他說，「網路聚會、戴口罩」將是年底到明年初的生活常態。

霍科姆的新防疫規定將從15日起實施，包括在高風險的「紅色」郡縣限制群聚人數不能超過25人，次風險的「橘色」郡縣則不能超過50人聚會，此外，新規也將限制幼稚園到高中的體育及課外活動參與人數，州長也同時把該州口罩令再度延長實施一個月。

霍科姆在9月底時，宣布取消印州所有商業與聚會的限制，從全面開放後，印州醫院的新冠患者增加了兩倍，平均七天死亡人數也從每天10人提高到38人。

印州首席醫療官韋弗(Lindsay Weaver)說，該州蒙斯特的的社區醫院(Community Hospital in Munster)是輝瑞新冠疫苗在印州的首批五家試點醫院之一，其他四家還有Clark Memorial in Jeffersonville、IU Methodist in Indianapolis、Deaconness in Evansville以及Parkview Health in Fort Wayne，這五家醫院將向醫護人員先行提供疫苗施打。

她表示，輝瑞最早可能會在11月的第三周向聯邦政府尋求緊急批准，如獲通過就會開始施打，她也提到，Moderna公司生產的第二種疫苗，今年年底前也有望運送到印州做有限的使用。

不過她也補充，一般大眾要施打疫苗，可能還要再等好幾月時間，但至少醫護人員可以先打疫苗，保留醫療資源，才能減少新冠病毒對該州帶來更嚴重的傷害。

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