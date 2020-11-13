病例激增！威州疫情比4月份紐約市更糟 醫院接近滿載

威州衛生廳列出該州疫情圖，多個郡縣疫情已歸類到「嚴重高」。(威州衛生廳)

威斯康辛州的新冠疫情 已經糟過4月時的紐約市 了，不但染疫人數激增，住院人數也急速增加，該州衛生廳首席醫療官韋斯特加德(Ryan Westergaard)說，「該州疫情正接近臨界點」，一但越過此界線，情況將迅速惡化。

威州醫院協會(Wisconsin Hospital Association)執行長柏格丁(Eric Borgerding)表示，現階段數百名醫護人員因接觸新冠患者或染疫後不得不居家隔離，導致醫院人手嚴重不足，如何應付不斷湧入的患者，已經成了醫院的最大挑戰。

威州10日、11日連續兩天新增確診人數超過7000例，目前該州每天平均新增6000感染病例，比兩個月前的比率高出四倍；到11日為止，威州有2102名新慣患者住進醫院，其中441人在加護病房。

威州衛生廳表示，該州幾周前在多個郡縣病例飆升時，已列入「非常高」(very high)等級，然而11日感染情況惡化，多個郡縣的感染情況升級到每10萬人就有1000人染疫，衛生廳還因此推出「嚴重高」(critically high)的疫情歸類。

韋斯特加德與柏格丁11日在威州一場疫情會議中表示，除了治療方式改善，有比較多人獲救外，目前威州的疫情已經比4月份紐約市的情況更糟糕，為了要減少致命率，兩人主張大部分的患者都應該住院接受治療。

而現階段兩位衛生官員最關切的就是，必須確保醫院、診所具有治療每個新冠患者的能力，韋斯特加德說，「一旦我們無力拯救重症患者時，臨界點就到來了」。

柏格丁說，威州現在各個地方的醫院都面臨壓力，一些患者正準備出院住到療養院 ，但卻因疫情嚴重而使許多療養院不願接受這些病患，目前醫院即將滿載的情況並未見好轉。

位於威州西北部的馬友診所(Mayo Clinic Health System Northwest Wisconsin)說，該醫院病患已經滿載，其中在加護病房中，有五成為新冠患者，其他病房也有四成是新冠患者，而該醫院目前有300名員工因為與新冠患者接觸而不得不居家隔離。