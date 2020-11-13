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1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

伊州新冠住院患者破5000 醫院再度喊停非緊急手術

記者陳曼玲╱綜合報導
伊利諾州多家醫院都面臨醫護人員不足的情況，間接影響了治療新冠患者的處理能力。(紀念醫療系統臉書)
伊利諾州多家醫院都面臨醫護人員不足的情況，間接影響了治療新冠患者的處理能力。(紀念醫療系統臉書)

伊利諾州新冠確診病患12日住院人數已經超越4月28日時的高峰5037人，而該州多家醫院為因應飆升的染疫患者，有的重新叫停非緊急手術，也有醫院馬上增加了院內的新冠床位。

有五家分院的北岸大學醫療系統(NorthShore University Health System)總院長哈拉斯亞曼尼(Lakshmi Halasyamani)說，該醫院對這波疫情高峰嚴陣以待，院內正評估每名病患病情，如研判為非緊急手術的話，都將暫緩處理。

另外該醫療系統把位於Glenview的Glenbrook 分院改成診療新冠病人的專門醫院，然後將該醫院內的非染疫住院病患，轉往其他分院。

愛德華與艾姆斯特醫療中心(Edward-Elmhurst Health)位於艾姆斯特市與瑞柏市的分院，於11日共有161個新冠病患住院治療，寫下疫情爆發以來的新高紀錄，醫院發言人說，已增加了新冠病床，但目前還沒有決定是否暫緩非緊急手術。

位於New Lenox的Silver Cross醫院，目前有94名新冠病患，已經超過該醫院今年稍早疫情最高峰時的82名新冠病患紀錄，該醫院發言人說，院方已增加負壓(negative pressure)診療室，使病毒空氣不會在醫院內循環，但尚未暫緩非緊急手術。

紀念醫療系統(Memorial Health System)有五個分院，院長葛芬戴亞(Rajesh Govindaiah)說，到11日為止有138個病患在該醫院，人數為春季時的四倍，他表示，下周起該醫院暫停非緊急手術。

Hospital Sisters Health System的執行長曼登(Gurpreet Mander)說，旗下九家醫院目前的新冠患者人數已經創新高，但尚未決定是否暫停非緊急手術。

由於第二波疫情來勢洶洶，許多醫護人員因感染確診而無法工作，導致全美出現護士荒，醫院呼籲民眾不要忽略疫情惡化的嚴重後遺症，每個人都應該戴口罩、保持社交距離

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