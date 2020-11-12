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伊州疫情拉警報 州議會取消會期

特派員黃惠玲/芝加哥報導

伊利諾州議會宣布，因為新冠疫情越來越嚴重，議會從17日到19日與12月1日到3日的否決議程(veto session)將全部取消，參議會議長哈門(Don Harmon)與眾議會議長麥德根(Michael Madigan)都表示，在如此疫情嚴峻的情況下，讓數百名議員返回議會開會「很不安全」。

州長普立茲克雖然尊重議會決定，但卻對高額預算赤字將因此無法進一步研商對策感到憂慮，他說，計畫召回主要議會代表針對預算問題開會。

根據預算計畫，伊州明年花費總額為431億，但目前估計只能收到392億經費，換句話說，總費用短缺了39億元，資金缺口達9%。

儘管如此，哈門還是決定取消前後共六天的會期，麥德根也呼應哈門的說法，稱議會議員、工作人員以及他們家庭成員的安全應列為優先。

伊州議會所在的春田市地區，近日確診率快速上升到14.4%，感染人數增加，也讓議會開始關切該區醫院是否足夠使用，麥德根說，他們正在密切監督情況，並與醫療專家保持溝通，如果疫情許可，將盡快再次召開會議以完成重要任務。

隨著11月與12月的會期暫停，今年的議會也告一段落，預料明年1月102屆新任與連任議員就職時，議會才會重新運作。

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