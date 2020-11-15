迎接感恩聖誕大酬賓中國傢俱藝品中心推出30%-50%off特賣品

圖示：圖為新款精緻高雅的紅木傢俱套組系列之一。

隨著美國最大傳統假期的來臨，位芝加哥西郊的「中國 傢俱藝品中心」隆重推出展新的且多樣的傳統紅木傢俱促銷活動，為一年一度的感恩節、聖誕節 增添佳節的氣氛，讓華人 各界選購傢俱送禮自用提供更多的選擇。

該中心的促銷活動將38年來所有各式收藏之精品達上千種，特別在此佳節提供給華人各界參觀選購，包含客廳傢俱、臥房傢俱、書房傢俱等，樣樣俱備，所有精緻的產品，看頭十足，無論是居家或親友團聚的場合下，中國家具高品質的紅木傢俱會為您在溫馨的生活中更增添高貴的氣質及彰顯出整個室內設計的藝術品味。該公司的紅木傢俱貨源充裕、產品質量屬於上等材料、傳統手工的製作、紅木傢俱款式新穎大方、講求美學、產品的手感及視覺，在居家中顯現它的高貴，紅木產品舒適耐用，永久保值，同時提供產品質量永久保養的承諾。

中國傢俱藝品中心自設的廠房，佔地一萬五千呎的產品展示廳， 該展示廳如藝術的長廊，美輪美奐，每樣精緻的產品都展現給大家共享，同時有專業的客服人員為您針對產品解說各款式的傳統紅木傢俱及藝品，另外特別提供專業人士為您特別設計與特別定制的樣式，保證附和您的要求。

「中國傢俱藝品中心」，服務大芝加哥華人地區已有三十八年的歷史，該公司一直秉持的信譽可靠第一的宗旨，從業至今深受中外人士的肯定及嘉許，其業務涵蓋全北美各州，也是最大最具規模的傢俱公司之一。該公司在美歷經三十八年的紮實基礎，不僅是華人創業的楷模，俱備企業家努力經營的成功之道；對品味的要求與對品質的執著，以服務至上的態度滿足顧客，以專業的經驗不斷創新及開發新產品，隨時代潮流邁進，兼顧中華文化傳統的悠久歷史，融會傳統與現代，產品的獨特與品質一直是該公司走在時代的最先鋒，三十八年來讓該公司一直茁壯成長，重要的是將中國傳統傢俱及藝品發揚光大，讓海外華人及外籍人士更了解中國藝術的精髓。

為迎接聖誕節及新年到來，該公司推廣多款的傳統紅木家俱組合及手工精雕玉琢的藝品等，以折價再特價的大酬賓回饋華人各界朋友，全面享受30%off-50%off的優惠。中國傢俱藝品中心地址：35 S. CASS AVE., WESTMONT, IL.60559，查詢電話：630-241-2888， 在疫情期間為方便客戶，本公司另提供展示廳現場視頻服務，或網上直接購買，全美48個州免運費，中國傢俱藝品中心提供普通話，廣東話，英文銷售服務。歡迎閱覽查詢購物網站: www.ChinaFurnitureOnline.com。