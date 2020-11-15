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百佳香港超市集團旗下五家分店天天特價酬賓，歡迎光臨！

本報芝加哥訊
百佳香港超市集團大芝加哥地區各分店天天特價大酬賓，感謝賓客支持！
百佳香港超市集團大芝加哥地區各分店天天特價大酬賓，感謝賓客支持！

百佳香港超市集團（Park To Shop Supermarket）A旗下超市，以其質優價廉廣受歡迎,為感謝各界朋友對百佳香港超市集團的大力支持，旗下在大芝加哥地區的五家分店推出天天特價酬賓活動回饋賓客！

百佳香港超市集團（Park To Shop）成立於2007年，是美國中西部地區規模最大的中式亞洲超市連鎖集團企業，主要經營連鎖超市，品牌食品/用品，世界各地食品代理批發零售等。該集團在美國中西部地區多個城市成功經營超市、餐飲行業十多年，經過不懈努力，不斷拓展北美市場，并穩步進入多元化發展階段。百佳香港超市集團歡迎中國投資者及有志創業投資、加盟，大家攜手合作，打造一個有品質、有創意的連鎖品牌，共贏未來！  

該集團各分店的天天特價商品每周更新，歡迎到大芝加哥地區以下分店購買：百佳超市中國城分店（2121 S.Archer Ave., Chicago, IL. 60616）電話（312）881-0068，香港超市中國城總店（2425 S.Wallace St., Chicago, IL. 60616）電話（312）791-9111，香港超市18街分店（1835 S. Canal St., Chicago, IL. 60616）電話（312）846-1188，香港超市北華埠分店（4879 N. Broadway St., Chicago, IL. 60640）電話（773）334-3838，香港超市太古廣場旗艦店（4334 E. New York St., Aurora,IL 60504）電話（630-340-3163。該集團對天天特價酬賓活動保留解釋權。

 

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