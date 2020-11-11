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助芝城餐館度寒冬 萬元補助開放申請

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

為協助餐飲業度過經營難關，芝加哥市府、外送平台Grubhub與餐館強基金(Restaurant Strong Fund)等機構，分別推出緊急補助計畫，芝市府並推出鼓勵市民多叫外賣送免費景點門票的活動。

芝加哥市市長萊特福特表示，市府已經撥出1000萬元，提供獨力經營酒吧、餐廳每家1萬元的補助，符合資格者即日起到16日為止可提出申請，市府將以抽籤方式決定補助名單。

申請資格需每年營收低於300萬元，且證明從3月1日起因為受疫情影響，生意跌了至少25%，抽中餐館每家補貼1萬元，有意申請者，可直接上網填表，網址：https://reurl.cc/Eze2Y0。

萊特福特也提到，市議會正在研擬方案，針對外送平台過高的服務費用做出上限標準，此外，市府也推出鼓勵民眾叫外賣的活動「Takeout Chicago」，只要在12月15日前，從10家餐館、酒吧叫過外賣的民眾，可獲得芝加哥著名景點的免費參觀門票，詳情可查：www.Chicago.gov/takeout。

Grubhub與餐館強基金會的1萬元補助，主要針對芝加哥是的小型餐飲業，即日起到21日都可上網申請，網址：www.restarurantstrong.org。

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