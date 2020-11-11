裁員一波波 芝餐飲業又有逾千員工失業

位於芝加哥河畔的RPM海鮮餐廳也不敵疫情衝擊，計畫大規模裁員。(RPM海鮮餐廳臉書)

新冠疫情不僅造成華埠地區的小型餐館生存困境，大芝加哥 地區大型餐廳也同樣受到重大衝擊，最新伊利諾州失業數據顯示，10月份伊州 公司行號提出3384名員工的裁員 計畫，餐館從業人員占了所有裁員人數中的約三分之一。

這份「伊州工人調整與再培訓法案報告」(The Illinois Worker Adjustment and Retraining Act Report)，統計了10月份各公司行號所提出的裁員計畫，3384名遭裁員工，大多數都是永久性裁撤，其中以芝加哥地區餐館員工占最多數。

根據伊州法律，雇主必須每個月向州府提交「警告報告」(WARN Report)，詳列裁員計畫，並在這份報告送交州府後的60天內通知遭裁員工，報告顯示，餐廳的裁減數為1070名。

提出裁員計畫的數十家芝加哥及郊區餐館，預計從12月16日起讓員工離職，其中裁撤人數超過60名的餐廳包括：

●Wildfire：芝加哥分店裁29人，香柏市、橡樹溪市、林肯夏爾市三處分店將裁掉112人。

●RPM：位於芝加哥河畔的這家海鮮餐館與同一東主的PIzza Portofino，將裁80名員工。

●Joe's Seafood與Prime Steak & Stone Crab：裁64人。

●Shaw's Crab House：芝市區店要裁69人。

●Petterino's與Do-Rite Donuts：裁80名。

專門提供外燴服務的Aramark，也將在多個營業據點大批裁員，其中在西郊摩頓植物園(Morton Arboretum)裁92人，羅斯蒙特會議中心(Rosemont Convention Center)裁93人，全州體育場(Allstate Arena)的美食站則更要裁撤192人。