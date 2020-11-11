我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

伊感染源指向餐飲業 逾5000餐館瀕倒閉

記者陳曼玲╱綜合報導

伊利諾州公共衛生廳日前公布一份統計顯示，多達3877名新冠確診者於過去30天曾到過酒吧或餐廳，州府因此把餐廳、酒吧列為最可能接觸(exposure)到新冠病毒的地點，並隨即宣布關閉堂食，此外，伊州餐飲協會(Illinois Restaurant Association)保守估計最少20%約5100家餐廳，恐面臨倒閉危機。

智庫伊利諾政策(Illinois Policy)指出，伊州從10月下旬對全州一半以上的防疫區內的餐廳業者執行禁止堂食命令，導致全州有5000到2萬1700家餐飲業面臨永久關閉危機。

伊州的旅館餐飲業自2月新冠疫情以來，已經裁減了11萬1800個職位，伊州餐廳聯合會保守估計，最少有20%餐廳因疫情而關閉，近5100家餐廳關門後將使工作機會減少12萬個。

全國經濟研究局(National Bureau of Economic Resrarch)的問卷調查指出，30%的餐廳業表示，如果疫情持續半年，只有15%的業者能撐得過去。

由於禁止堂食措施對餐飲業打擊重大，一些遵守防疫措施的餐廳業者，正試圖訴諸法律推翻堂食禁令；伊州餐飲協會則出面要求州長普立茲克考慮採取禁堂食以外的措施，例如提前宵禁時間、減少堂食人數，提供經濟援助、免除營業執照費用、延緩繳稅等紓困方案。

編輯推薦

伊州 疫情 防疫

上一則

79歲華翁走失34小時尋獲 陌生朋友幫大忙

下一則

疫情急速惡化 費城11月底返校計畫喊延

延伸閱讀

新州晚10時後禁餐廳酒吧堂食 青少年禁跨州、室內體育比賽

新州晚10時後禁餐廳酒吧堂食 青少年禁跨州、室內體育比賽
連4天確診破萬 伊州長擴大防疫限令

連4天確診破萬 伊州長擴大防疫限令
伊州上百學校 潛藏新冠傳染危機

伊州上百學校 潛藏新冠傳染危機
伊州疫情告急！華裔州眾議員馬靜儀也確診

伊州疫情告急！華裔州眾議員馬靜儀也確診
日增確診連4天破萬 伊州長擴大防疫限制令範圍

日增確診連4天破萬 伊州長擴大防疫限制令範圍
伊州疫情失控？華裔州眾議員確診 日增染疫數連連破萬

伊州疫情失控？華裔州眾議員確診 日增染疫數連連破萬

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點