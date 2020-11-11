伊感染源指向餐飲業 逾5000餐館瀕倒閉

伊利諾州公共衛生廳日前公布一份統計顯示，多達3877名新冠確診者於過去30天曾到過酒吧或餐廳，州府因此把餐廳、酒吧列為最可能接觸(exposure)到新冠病毒的地點，並隨即宣布關閉堂食，此外，伊州 餐飲協會(Illinois Restaurant Association)保守估計最少20%約5100家餐廳，恐面臨倒閉危機。

智庫伊利諾政策(Illinois Policy)指出，伊州從10月下旬對全州一半以上的防疫 區內的餐廳業者執行禁止堂食命令，導致全州有5000到2萬1700家餐飲業面臨永久關閉危機。

伊州的旅館餐飲業自2月新冠疫情 以來，已經裁減了11萬1800個職位，伊州餐廳聯合會保守估計，最少有20%餐廳因疫情而關閉，近5100家餐廳關門後將使工作機會減少12萬個。

全國經濟研究局(National Bureau of Economic Resrarch)的問卷調查指出，30%的餐廳業表示，如果疫情持續半年，只有15%的業者能撐得過去。

由於禁止堂食措施對餐飲業打擊重大，一些遵守防疫措施的餐廳業者，正試圖訴諸法律推翻堂食禁令；伊州餐飲協會則出面要求州長普立茲克考慮採取禁堂食以外的措施，例如提前宵禁時間、減少堂食人數，提供經濟援助、免除營業執照費用、延緩繳稅等紓困方案。