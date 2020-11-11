芝再關堂食 華埠餐館面臨生存掙扎

位於舍麥路上的餐館，戶外空間有限，堂食關閉等於只能靠外賣做生意。(特派員黃惠玲╱攝影)

「相較於其他社區，新冠病毒對華埠 的衝擊更大、更久」，響應該行動的華埠廣場商聯主席馬森柱說，前兩個月市府放寬了戶外用餐，的確讓餐館業多了一些穩定收入，也陸續聘回疫情 爆發初期裁減的員工，不過，天氣逐漸變冷，要維持戶外用餐環境，業者必須投入更多的成本強化保暖、安全清潔，然而「不是每家餐廳都有條件、有資本」。

「請幫我們存活下去」，華埠三喜餐廳東主邱偉輝說，芝加哥 市再度關閉堂食，讓華埠社區許多家庭面臨生存掙扎，他希望當政者能夠考慮留給餐飲業一些喘氣空間，盡快有條件允許業者嚴格執行防疫措施與限制人數下，恢復餐廳堂食。

馬森柱說，從年初開始，華埠就開始成為新冠疫情下的無辜犧牲者，四面八方而來的不公平指責，讓許多消費者對華埠敬而遠之，到現在疫情再度惡化，政府當局又將傳播病毒矛頭瞄準餐飲業，並二度關閉堂食，「這對擁有眾多餐飲從業員的華埠來說，等於讓許許多多家庭失去收入」。

目前芝加哥疫情持續惡化，短期內重開堂食恐怕難以實現，一些華埠餐館著手加強戶外用餐環境，戶外設有20多張用餐桌的名軒餐廳，已經圍上擋風塑膠布牆以提高保暖效益。

相對於華埠廣場原本就是行人專用區，較容易設置戶外用餐座位，華埠亞珠街、永活街與舍麥路的餐館受限於人行道空間過窄，即使願意投資推出戶外用餐區也「無地可用」。

「就只能靠外賣掙錢了」一家位於永活街的一家餐館業者說，他的餐館疫情前主要收入是堂食，「外賣其實無法取代堂食收入」，好不容易恢復堂食，現在又進入新一波的禁令，「很無奈，開開停停對我們而言真的影響很大」，他悲觀的說，大概要等到疫苗施打後，餐廳才有希望重生了，「問題是我能撐到那時嗎？」