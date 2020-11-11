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芝旅行新規13日上路 「紅州」入城隔離14天

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
13日起，無論搭機或開車進入芝加哥的旅客，都要依照新的旅行規定自行隔離或出具病毒檢測陰性證明。(特派員黃惠玲╱攝影)
13日起，無論搭機或開車進入芝加哥的旅客，都要依照新的旅行規定自行隔離或出具病毒檢測陰性證明。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥10日宣布新的旅行規定，從13日開始，疫情比芝加哥嚴重的畫入「紅州」，此區旅客進入芝城，必須隔離14天，疫情與芝市差不多的列為「橘州」，從橘州抵芝者，可選擇隔離14天或出具72小時內的病毒檢驗陰性證明免隔離，至於疫情緩和的「黃州」，僅需遵守戴口罩、保持距離規定即可。

包括芝加哥在內的伊利諾州，10日新增1萬2623人感染新冠肺炎病毒，累計染疫人數突破50萬個，平均七天的確診率也攀爬到12%。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，以往該市疫情控制得不錯，因此規定從疫情嚴重地區到訪芝城者，需隔離14天才能外出活動，然而隨著此間疫情惡化，13日起該市高風險州的旅行隔離令有重大改變。

她解釋，每10萬人有60人感染的都列入紅州，從這些地方到芝城的人必須隔離14天；每10萬人有15人感染的州則列入橘州，這些人到芝加哥時，可自行隔離14天，如果不想隔離，可選擇出具抵達前72小時內的檢測病毒陰性證明；至於黃色州民眾到芝城不需隔離，只要戴口罩、保持安全距離、勤洗手即可。

紅、橘、黃州的名單如下：

12個紅州：愛達荷、印第安納、愛阿華、堪薩斯、明尼蘇達、蒙他拿、內布拉斯加、北達科他、南達科他、猶他、威斯康辛、懷俄明。

31個橘州與波多黎克：阿拉巴馬、阿拉斯加、亞利桑納、阿肯瑟、科羅拉多、康乃狄克、達拉瓦、佛州、喬治亞、肯塔基、路易斯安納、馬里蘭、麻州、密西根、密西西比、密蘇里、內華達、新澤西、新墨西哥、北卡羅萊納、俄亥俄、奧克拉荷馬、俄勒岡、賓州、羅德島、南卡、田納西、德州、維吉尼亞、華盛頓、西維吉尼亞。

六個黃州：加州、夏威夷、緬因、新罕布夏、紐約、佛蒙特。

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