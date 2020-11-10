伊州上百學校 潛藏新冠傳染危機

伊利諾州多所學校開學將近三個月，為讓家長和學校獲得更完整的疫情 資訊，以決定是否繼續返校實體上課，伊州 衛生廳公布10月份所有學校的疫情傳染數據，這份報告指出，全州有上百所學校可能潛藏了病毒傳染危機。

州府從接觸追蹤(contact tracing)確診者的資料中分析，確診者在新冠症狀出現或接受病毒檢測兩周前所去過的地方之中，這些人曾去過的公私立學校總數有647所。

州長普立茲克說，這些追蹤顯示確診或可能感染病毒的師生曾經待過的地方，但不一定是他們受到傳染的確實地點。

衛生廳也列出10所學校發生了新冠疫情爆發(outbreak)，所謂爆發是指該校至少有五人互相感染，其中包括杜佩琪郡(DuPage County)的一所教會學校，和三所在麥克亨利郡(McHenry County)的公立學校。

不過上述資料不包括芝加哥 學區，州府另外追蹤芝加哥公校的資料顯示，學區內共有137個確診案例。

根據芝加哥論壇報和ProPublica報導，10月份全州有44家學校爆發了疫情，當時州府定義教職員或學生中有兩人或至少有五人人互相感染，則稱為疫情爆發，地點定義為學校的範圍，則包括「上課前或放學後的課程」，「確診者必須是在學校內接觸而感染且不是來自同一家庭」。

衛生廳最新公布的資料顯示，學校開學後平均每天約有180個新確診，從8月15日到開學後10月底期間，年齡在5到17歲之間的學生有1萬6236人確診，與開學前的3月到8月初相比，當時平均每天有72人染疫。

根據伊州教育委員會(Illinois State Board of Education)的數據，全伊州70%以上的公立學校，至少有部分時期推出實體課程。