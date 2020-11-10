伊州疫情告急！華裔州眾議員馬靜儀也確診

伊州華裔眾議員馬靜儀。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州新冠疫情 持續多日新增萬名確診病例，該州華裔州眾議員馬靜儀也確診感染，馬靜儀8日透過臉書公布自己確診信息，由於她大選日(3日)曾到華埠，她因此呼籲曾與她接觸過的民眾，密切留意自己是否出現病徵並最好盡快接受檢測 ；除馬靜儀染疫外，伊州州長普立茲克與庫克 郡郡長普瑞科溫可也分別因所參與會議有人確診、員工感染等，而自行居家隔離中。

馬靜儀在臉書發文說，她5日下午開始出現新冠病毒的徵兆，包括乾咳、間歇性咳嗽、疲勞、肌肉酸痛、發冷及可能發燒，當時她馬上補充水分、休息，並在6日前往接受檢測，接著自我隔離等待檢測結果。

8日她拿到檢測報告，結果病毒反應呈現陽性，馬靜儀立刻通知過去幾天她曾接觸過的任何人，並鼓勵他們自我隔離、接受檢測，她提醒，如出現症狀或曾與檢測陽性的新冠患者接觸，每一個人都應遵守戴口罩、保持安全距離、勤洗手的防疫措施，盡到減少疫情擴散的責任，同時更應該限制社交群聚，尤其避免在家中聚會。

她說，經過休息後，她的症狀已經好轉，接下來將待在家中透過網路繼續為社區服務，而她位於35街與亞珠街口的辦公室則會繼續開放。

普瑞科溫可辦公室8日下午宣布，因庫克郡郡府一名員工確診，雖然她沒有出現任何症狀，但保險起見，已經立即接受新冠病毒檢測，並即起在家隔離等待結果。

州長普立茲克這幾天也居家隔離，因他日前出席一場由伊利諾州餐飲協會(Illinois Restaurant Association)的會議後，有一名與會者確診染疫，儘管州長已經受測且結果為陰性，但他這周將居家隔離確保安全，這也是普立茲克在疫情爆發後，第三次因為曾接觸過感染者而自我隔離。