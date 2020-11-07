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西南航空增歐海爾機場航線 明年2月14日起飛

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

西南航空公司(Southwest Airlines)宣布，從明年2月14日情人節開始，西南將增加從芝加哥歐海爾國際機場起降的航線，初期將推出每天20班到納許維爾(Nashville)、丹佛、達拉斯、巴爾的摩、鳳凰城的航班。

過去35年僅提供芝加哥中途機場到全美與其他國際城市班機服務的西南，首次增闢歐海爾機場的航線，西南航空表示，中途機場每天最多起降200架班機的情況不會改變，增加歐海爾機場航班是為了讓旅客有更多選擇。

西南航空日前才公布，從12月1日起將不再執行保留中間位子以增加防疫的政策，西南稱，只要航班有座位就會出售，該公司從5月以來，一直限定每架航班的載客量不超過全機乘客量的66%。

對此政策轉變，西南航空在官方推特發文解釋，解除中間座位禁售令是因為參考了多項研究才做出的決定，其中包括哈佛大學公衛學院研究，證實機上所有乘客都戴口罩並有效通風時，呼吸道疾病的感染風險降至1%以下。此外，國際航空運輸協會(International Air Transport Association)數據也指出，今年年初至今近12億名搭機乘客中，只出現44個確診病例，機率與遭雷擊差不多。

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