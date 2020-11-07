社區感染普遍…芝日增病例暴增 40到49歲最多

芝加哥衛生局指出，社區傳播已經在芝城十分普遍。(特派員黃惠玲╱攝影)

夏天才將每日新增病例穩定控制在200到400間的芝加哥 市，到現在每天新增確診已寫下2182例的新高，芝加哥衛生局表示，該市平均七天新增病例達到1395個，大幅超出第一波疫情 高峰，而全市確診率來到10.9%，等於十個接受病毒檢測 民眾之中，就有一人染疫，新一波患者以40到49歲者最多，社區感染尤其普遍。

衛生局局長亞瓦迪說，芝市從疫情爆發以來至今，累計確診人數達10萬8000名，目前染疫且具傳染力約有1萬5000人，而根據伊州衛生廳估算，芝市實際染疫人數應比檢測出來陽性人數高出五到七倍，這也意味著，現在芝加哥市約有7萬到10萬5000人帶有新冠肺炎病毒。

感染人數增加也帶動醫院就診人數提高，亞瓦迪表示，現階段芝加哥市的新冠住院患者數比9月底增加了一倍，「而目前來看，這些數目下降的機率不大」。

亞瓦迪說，芝市的確診人數目前平均12天就翻倍，其中染疫人數增加最多的年齡層為40到49歲，其次是30到39歲，再來為18到29歲。

她也提到，社區感染情況普遍，例如有15名參加同一場婚禮的賓客都感染了新冠病毒，另外還有一場六個人參加的生日派對，也全部中標，其中包括一名一歲的幼兒。

亞瓦迪表示，上述參加聚會的民眾，事先都沒有出現症狀，不過，一般在出現症狀前兩天，就已經具有感染性，此外，民眾也應留意一些確診者在病程中完全沒有症狀，但這些人都有傳染性。

有鑑於此，亞瓦迪疾呼，即使你覺得身體健康，也必須戴上口罩，保持安全距離，勤洗手；她說，在此嚴峻疫情下，派對、室內聚會及其他任何具有危險性的活動都應避免，「扭轉疫情趨勢，必須每個人都負起責任」。