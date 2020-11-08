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全美第1州！ 德州新冠確診破100萬例 全美最多

培德中心舉辦線上研討會探討賭博問題

芝加哥社團快訊

2019年，伊州州長簽署了博彩業擴張法案。這個法案不僅把體育博彩合法化了，預計還會在伊州現有的10家賭場外，再增加6家賭場。可以說在芝加哥地區，賭博形式的娛樂供過於求。賭博在擴張法案之前已經在華人社區里存在。沒有多少人願意提，願意談。但我們不能再躲著這個話題了。

賭博可以只是娛樂嗎？是可以造成困擾的？是可以成癮的？如果你為了你的家人和朋友，你的社區，想提高對賭博困擾的意識，邀請你參加培德中心的第一個網絡研討會。全程用Zoom進行。

两場研討會日期分別為:

(一)國語研討會：11月10日，星期二，上午10:00 

https://zoom.us/j/95674891259

會議ID: 956 7489 1259

(二)粵語研討會：11月13日，星期五，早上9:00

https://zoom.us/j/95569308443

會議ID: 955 6930 8443

如果有任何的問題，請聯絡：Eunice Liao, 廖小姐，培德中心心理健康咨詢師 ([email protected])。

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