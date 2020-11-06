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美亞健康協會獲芝市撥款 強化華人心理服務

芝加哥訊
美中亞裔健康協會執行主任劉紅(第一排右二)感謝社區成員支持。(雲端視頻截圖)
美中亞裔健康協會執行主任劉紅(第一排右二)感謝社區成員支持。(雲端視頻截圖)

成立於2015年的美中亞裔健康協會心理健康診所，獲選進入芝加哥市長萊特福特「每年資助800萬的社區心理健康服務」名單，美亞健康協會也是名單內唯一一個華人社區組織，協會行政主任劉紅表示，將以此經費聘任精神科醫師進駐美亞心理診所，強化專業諮詢與治療，同時增聘社區資源協調員，協助患者取得相關醫療、就業服務。

美亞健康協會日前透過網路舉行了雲端發布會，劉紅及美亞董事長劉炯玲，及伊州國會眾Raja Krishnamoorthi、伊州財長方仲華(Michael W. Frerichs)、州眾議員馬靜儀、芝加哥第25區區長盧漢士等人，都參與了該廠雲端會議，並陸續肯定美亞對提升社區健康的貢獻。

劉紅首先介紹了這筆資金的用途計畫，她說，第一步將是聘請一名精神科醫生，定期到該心理診所為患者開具處方，幫助這些人獲得所需藥物，其次是聘請一名社區資源協調員，幫助患者獲得醫療，就業等社區服務。

芝市府這項800萬元經費，分發給全市多個社區組織，獲評選入榜者，每年可獲得24萬到35萬不等的補助，並持續發放到2022年。

芝加哥衛生局官員華倫(Alisha Warren)說，萊特福特的這項補助計畫中，首重擴大社區組織的心理健康服務，而美亞健康協會的心理診所，完全符合標準，她也特別肯定美亞為語言障礙和移民身分居民所提供的即時幫助。

美亞健康協會是芝加哥華人社區唯一家提供心理健康服務的社區組織，其心理健康診所成立於2015年，主要提供心理諮詢，自殺預防，賭博成癮等多項服務，如需要任何相關協助，可電(312)225-8659。

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