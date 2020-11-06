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留意！芝街頭漆彈攻擊暴增

記者陳曼玲╱綜合報導
芝加哥警方逮捕六名漆彈攻擊嫌犯，並沒收其發射漆彈的槍枝。(芝加哥警局)
芝加哥警方逮捕六名漆彈攻擊嫌犯，並沒收其發射漆彈的槍枝。(芝加哥警局)

過去幾周芝加哥市有民眾遭漆彈打傷的案例暴增，其中以南區、西區最為嚴重，連華埠也曾傳出漆彈攻擊意外，統計顯示，9月和10月多達208起漆彈傷人事件，為1月到8月間發生42起的五倍。芝加哥警方則剛逮捕了一個六人漆彈攻擊組織。

警方逮捕的六人作案組，包括五名男性與一名女性，他們搭乘一輛休旅車在西城區、西英格伍德區持漆彈槍隨機向路人掃射，根據受害者陳述，嫌犯會故意呼喊路人，等他們抬起頭來朝向嫌犯時，持槍者就對著受害者臉部開槍。

芝加哥大學醫學院(UChicago Medicine)的眼科副教授沙醫生(Hassan Shah)表示，漆彈傷害明顯增加，一周前到該醫院看診的眼科患者中，就有8人遭漆彈擊中受傷，他說，這些傷者眼睛的損傷程度，從流血到嚴重損壞都有，有的甚至無法修復而必須挖除眼球。

芝加哥南區的英格伍德區(Englewood)發生最多漆彈攻擊，其中9月份高達17件，不過，芝警察局沒有公布詳細案發地點。

9月份在查漢村(Chatham)發生7起漆彈攻擊，10月26日當地還有一名44歲的芝加哥捷運局(CTA)公車司機被當作漆彈標把。在奧斯丁(Austin)社區有6起漆彈傷害。

芝警察局說，自10月1日以來已經發生120起漆彈攻擊。警方表示，將漆彈槍朝著沒有防備的路人發射，是非常粗魯和危險的行為，一旦漆彈打到人眼更會造成嚴重的傷害，射擊者遭逮捕後將以重罪提控，芝警督促居民提高警覺，如發現任何可疑人事物，應立即報警。

第15區區長羅貝茲(Ray Lopez)說，居民最近跟他抱怨多起漆彈射擊，他正在和第七區的警察密切討論如何逮捕攻擊者定罪，他表示，據了解有個40、50歲的男人提供漆彈槍給朋友，認為這些人玩漆彈射擊的原因可能是太無聊，羅貝茲說疫情期間大家都努力想過平靜的生活，用漆彈傷人是愚蠢行為。

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