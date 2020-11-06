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累進稅公投未過 伊州長警告：將削經費、漲稅率

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
累進式稅制公投沒過，伊州州長正研擬全面調高所得稅率，以彌補嚴重失衡的財庫。(特派員黃惠玲╱攝影)
累進式稅制公投沒過，伊州州長正研擬全面調高所得稅率，以彌補嚴重失衡的財庫。(特派員黃惠玲╱攝影)

伊利諾州「累進式稅制修正案」公投未受到足夠選票支持，這項標榜對富人加稅以彌補財政危機的方案也注定落空，主導此修正案的伊州州長普立茲克深感挫折表示，面對龐大的預算赤字，州府與議會將不得不忍痛大幅削減教育與社會服務等項目的經費，此外，最快兩周內也可能將把伊州現行所得稅率提高1個百分點。

普立茲克4日表示，所得稅制修正公投案在一些億萬富豪的刻意誤導下，未如預期過關，直接衝擊了公立學校、城市，也對伊州造成傷害，為了要穩定州府財政，「不得不砍掉一些項目的經費」，同時也考慮提高目前的所得稅率。

普立茲克從一開始就明確表示，如果稅制修正案闖關失敗，州府唯一選擇就是「全面削減15%的開銷，或將現行的齊頭式所得稅率4.95%提高1%到5.95%，或者兩者並行，儘管他說會儘量保護工薪階層不受太多影響，但事實上州府收入嚴重短缺，一旦決定裁減開支，勢必將影響部分工薪家庭。

他也提到，支持反對通過累進式稅制的共和黨議員，還有在幕後贊助這些議員的富豪們，「現在請站出來協助解決財政困境」。

伊州的預算失衡問題由來已久，兩年前共和黨州長朗納(Bruce Rauner)因與民主黨主導的議會對預算看法有衝突，導致該州將近兩年都在沒有預算的情況下運作，而這些財政管理不善與政治僵局導致的後果，是州府累積高達80億的未付帳單，養老金帳戶也累積了1370億元的未付基金。

今年9月，州長預算辦公室表示，州府今年與明年估計將損失65億元的收入，為此，普立茲克要求相關單位提出今年裁減5%與明年裁減10%的開支。

共和黨議員一致反對累進式所得稅，這也意味著屆時也將有人反對提高齊頭式稅制的稅率，此外，也有共和黨議員提議刪減公務員的養老金福利，不過，這項方案可能也需經過全民公投才有希望落實，加上之前最高法院否決了相關提案，因此想要針對此民生問題修正州府收支，幾乎不可能發生。

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