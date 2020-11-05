伊州眾議會4華裔女將得票領先 華人參政創新頁

江珍妮。(江珍妮臉書)

伊利諾州大選告一段落，根據初步統計，角逐伊州 州眾議員 連任的華裔 候選人馬靜儀(Theresa Mah)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)及王迪奈(Denyse Wang Stoneback)都順利出線，而首度參選的州眾議員楊啟華(Janet Yang)得票數領先，當選機率相當高，如這四位女將同時當選，州議會華裔議員將寫下歷史新高紀錄。

今年大選除了總統選舉外，伊州主要選舉類別還包括一名國會參議員及20名國會眾議員席次，其中已擔任五屆的參議員德賓(Dick Dirbin)成功連任，20個區的國會眾議員中，包括華埠轄區的第七區國會眾議員無意外由戴維斯(Danny Davis)連任，而競爭激烈且備受矚目的第六區國會眾議員，則由民主黨的卡斯坦(Sean Casten)繼續拿下席位。

此外，儘管在任期間行事風格受到爭議，尋求連任的伊利諾州庫克郡檢察長福克斯(Kim Foxx)也贏得選戰。

伊州州議會這次全面改選，其中州眾議員有四名華裔女將參選，包括爭取連任的第二選區的馬靜儀、第16區王丹斯、第17區的江珍妮，這三位連任女議員均已篤定勝出。

至於第41區候選人楊啟華，截至4日中午已獲得2萬9114票(51.3%)，爭取連任的對手威爾利(Grant Wehrile)得票數則為2萬7616張(48.7%)，儘管差距不大，如無太大意外，楊應可順利當選。

四位女將如順利進駐州眾議會，也將寫下華裔議員人數的歷史新高，四位華裔女議員的簡歷如下：

48歲的江珍妮說祖父母，是在1920年代從廣東台山移居到美國，經歷「排華法案」差點被遞解出境的艱困，開啟她對移民權益的關注，在從事多年移民律師工作後，決定投入參選。

擁有印第安納大學新聞學士、羅耀拉大學法學博士的江珍妮，也是西北大學國際人權法律的碩士；而擁有芝加哥大學歷史博士學位的馬靜儀，出生於加州舊金山，25年前，她因為求學移居到芝加哥至今，2016年馬靜儀首度參選就贏得選戰，並連任至今。

王迪奈的父親為來自中國的工程師，她是馬逵特大學的犯罪學學士，之後取得馬德里大學碩士學位，在出任民代前，她在海外教授英語及翻譯多年。

楊啟華擁有芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位，她不但具有專業背景，而且關心社區事務，且力促亞裔權益，她曾擔任瑞柏市203學區教育委員會委員。