累進式所得稅過關無望 伊州財政陷困境

推動「累進式稅制修正案」的「為公平投票」(Vote Yes for Fairness)組織警告，該案未過關將使伊州財政陷更大困境。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州累進式所得稅制修正案過關希望微小，由州長普立茲克支持推動該案的組織「為公平投票 」(Vote Yes for Fairness)4日公開表示，對投票結果失望，該組織並警告，這項憲法修正案遭到否決，將讓伊州 財政陷入更大的困境。

「為公平投票」組織主席福克斯(Quentin Fulks)說，議會議員們必須面臨解決10多億預算 缺口的難題，現在修正案過不了關，無法向富人徵收他們應付的稅賦，「反對公平稅制修正者，對接下來的情況應負起責任」，他說，特別是反對該稅制的共和黨議員及他們的億萬富翁盟友。

要通過這項修正案的公頭門檻很高，必須獲得圈選該項修正案選民總數中的至少六成支持，或是票數必須超過所有投票人數中的50%，才能允許議會修正現行伊州有關稅制的憲法規定。

不過，根據非官方已開出98%選票數據，投票反對的票數達273萬5485張，比率為55%，而支持憲法修正的只有223萬7103票，比率為45%，儘管伊州選委會規定，最後計票數要等到11月17日完成所有郵寄投票計算後才能公布官方結果，但該項修正案想要翻盤的機率微乎其微。

這項提案一旦遭到否決對普立茲克將是一大打擊，因他2016年競選州長時，就是主打推動累進式稅制，而普立茲克也一直把此列為他擔任州長必須達成的主要工作目標。

支持累進式所得稅制者表示，改革後的稅制可創造更多資金，終結州府財庫長期失衡的預算問題，反對者則主張，一旦施行新的稅制，將扼殺就業機會，且政府無法保證提高富人稅之後，最終是否還是會把增稅矛頭轉向中產階級。

由於新冠疫情導致州府收入下降，原本寄望藉著修正案過關後籌得34億稅收的計畫也泡湯，早就瀕臨崩潰的伊州財政該如何收場，格外受到關注。

由於副州長史圖瑞頓(Juliana Stratton)之前為推動選民投票支持修正案時，曾公開警告「累進式稅制不過關，全民將增稅20%」，此說法一旦成真，將成每一位州民的夢魘。