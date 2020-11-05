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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

姜偉業首度角逐明州參議員 獲逾4成支持雖敗猶榮

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
姜偉業感謝選民支持。(姜偉業臉書)
姜偉業感謝選民支持。(姜偉業臉書)

第一次參選明尼蘇達州第48區州參議員的姜偉業(Jeff Jiang)，3日獲得42%的選民支持，但仍落後民主黨對手的得票率58.2%，不過，首次出征即有此佳績，姜偉業雖敗猶榮；此外，多次受到川普總統公開抨擊的明州國會眾議員歐瑪(Ilhan Omar)，則以64%的得票率連任成功。

以16%差距落敗的姜偉業說，他競選期間，挨家挨戶登門拜訪居民，並聽取意見，藉著參選，他鼓勵更多華人從政，讓社區看到華人在政治上的參與和努力，他說「只要全力以赴，問心無愧，就是最大收穫」。

信奉穆斯林的歐瑪，也是國會眾議院第一位索馬利亞裔的議員，她2016年首度當選，今年則是是第二次競選成功該席位。

在總統選舉方面，民主黨的總統候選人白登以52.6%的得票率，拿下明州10張選舉人票，該州國會參議員選舉部分，則由民主黨的史密斯(Tina Smith)順利蟬聯。

明州大選投票日由於天氣暖和，民眾投票踴躍，部分投票所大排長龍，甚至要等90分鐘才能完成投票手續，明州檢察長艾立森(Keith Ellison)4日表示，明州選舉過程順利安全。

在聖保羅市的加提爾(Galtier)社區小學投票所則傳出一起小意外，3日早上10時30分前就湧入250人完成投票，一名自稱來自川普陣營的婦女在現場觀看投票，但因其沒有戴口罩或表明身分，選務人員說「觀看不投票」(poll watching)在明州是違法的，因此請她離開現場。

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