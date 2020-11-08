佛光普照三千界 日常修持妙處多

11月1日國際佛光會芝加哥 協會舉辦未來與希望系列講座，禮請到芝加哥佛光協會顧問汪良峰居士主講「佛光普照與日常修持，逾50位大眾線上聆聽佛學分享，獲益匪淺。「佛光普照三千界，法水常流五大洲」是佛光山開山星雲大師60歲時寫下的。在幾十年後的今天，三百多處遍佈在五大洲的佛光山寺院道場印證了早年大師的願不虛發。

芝加哥佛光山住持覺麟讚歎汪良峰居士：在整個演講的過程中有事有理，從星雲大師「佛光普照三千界，法水長流五大洲的宏願」，拋磚引玉講解阿彌陀佛極樂世界；再從「信願行三資糧」，談到佛光人慈悲喜捨的修持理念。汪顧問以他佛光人的豐富經歷和大家分享應以何身得度者即現何身而為說法。他如同維摩詰居士那般，有妻有女有事業，卻能夠專注自己的修持。更能夠為佛弟子在生活上遇到的修行問題答疑解惑，成為大家學習的目標。

汪良峰居士為國際佛光會芝加哥協會顧問，1992國際佛光會在洛杉磯成立，就曾躬逢其盛；2006開始參與芝城 佛光山的護法迄今，一家人都是虔誠的三寶弟子。汪顧問事業有成，不僅是跨國企業Top-Line Furniture的董事長。同時更發心將自己所學的佛法與金錢投入慈善救濟不遺餘力，在台灣 成立急難救助團隊，爲有急需的弱勢個人或團體提供救助。

本次演講，汪居士特別錄製視頻，並加以字幕。汪居士回憶與「佛光普照三千界」的精神印心，正是芝加哥佛光山落成後，大雄寶殿左右兩旁斗大的對聯就顯得非常吸睛，就這樣過目後烙進心坎，之後雖不憶也難忘。

汪居士以6大部分講述「佛光普照與日常修持」。他首先引經據典，以《阿彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽經》等諸部經典講解什麽是「佛光普照」？進而以「佛光普照佛光人，佛光人佛光普照」講述佛慧如何傳承以及佛光普照之後的感應。

國際佛光會芝加哥協會會長周邁平表示：佛光普照三千界，佛法長流五大洲也是星雲大師一生弘法度眾的寫照佛光人追隨星雲大師的腳步，念茲在茲，不敢或忘。汪顧問也向大眾勉勵道：唯有在日常生活當中，遵行並融入佛法的教示，轉自己的妄識成真智，讓自己身心柔軟清浄。心中常生法喜，時時是好時，日日是好日，才是真正學佛的佛弟子─佛光人。(人間社記者 緣心 供稿)。