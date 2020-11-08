SUSHI-THAIME日本壽司店正式開業，歡迎光臨！

地址位于芝加哥西郊4959 West 95th Street Oak Lawn,IL 60453日本 壽司店日前正式開業，該店主要出品各種精品日本壽司，招牌壽司卷、特色壽司卷、生魚片卷及多種精品手卷，素食蔬菜卷等應有盡有。還有各種特色小吃，炒飯、烏冬面系列，無論男女老幼，SUSHI-THAIME都是您健康美食的至尊享受。開業當天，由伍連浩團長率伍氏醒獅團舞獅助興，場面熱鬧。

SUSHI-THAIME日本壽司店食材新鮮，海鮮每天進貨。更多的特色小吃包括炸生蠔、軟殼蟹、章魚小丸子、烤青口、墨西哥 辣椒炸彈、蟹肉沙拉、生魚片沙拉等任君選擇，還有配備酒水甜點包括日本清酒，日本啤酒，意大利、德國紅白酒，特色果酒等，各種風味的日本Mochi冰淇淋等，歡迎光臨SUSHI-THAIME。ADDRESS: 4959 West 95th Street Oak Lawn,IL 60453，因疫情 暫時只有外賣，電話訂餐: (708) 425-8228，或Online Order：www.sushithaime.com。營業時間：周一到周四 （11:30am-10:00pm），周五（11:30am - 10:30pm）,周六（12:30am-10:30pm）,周日（11:30am-9:00pm）