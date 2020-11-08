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美中餐飲業聯合會主席胡曉軍呼吁廚師們共襄盛舉參加全球唯一官方認證的國際中餐烹飪世界錦標賽

本報芝加哥訊  
上届參加全球唯一官方認證的國際中餐烹飪世界錦標賽花絮。
上届參加全球唯一官方認證的國際中餐烹飪世界錦標賽花絮。

尊敬的各位廚師，同行，朋友們，大家好！由中國烹飪協會，北京東方嘉禾文化發展有限公司等主辦、世界廚師聯合會官方認證的全球唯一國際中餐烹飪世界錦標賽，今年進入第六屆賽事，同時也是個人賽（團體賽和個人賽每年交替進行）。美中餐飲業聯合會做為主辦方指定的美國分賽區負責機搆，將竭力支持做好此次活動，歡迎美國各地餐飲同行和聯合會各地成員們推荐優秀廚師參加本次大賽，報名請聯系組委會獲悉參賽細節。

離本次“海天杯”錦標賽的報名截止日期11月15日只剩下13天的時間了。還沒有填寫報名表和制作視頻的師傅們要抓緊時間了，美中餐聯做為國內主辦方指定的美國分賽區的負責單位，一定會竭盡全力支持大家的。報名表和視頻制作完成后可以直接發到中烹協的報名組，請大家一定按照自己所在的區域(海外或國內)發送自己的材料到指定的海外組報名鏈接：海外組:[email protected]，國內組: [email protected]

從美國這邊報名的選手請把自己的材料發送到主辦方指定的海外組的報名鏈接里:[email protected]，屆時大賽工作人員將根據海外指定郵箱收到的信息制作你的證書和聯系您。大會要求制作視頻時盡量使用“海天”產品（不硬性規定），但一般的華人超市都能買到海天產品。填寫報名表和制作視頻需要幫助的師傅可以聯系我們，美中餐飲業聯合會（www.u-cra.com)將組織專家顧問團義務幫助大家。聯系電話：269-357-3388（秘書處），我們會提供最大程度的幫助，目標就是希望有更多的專業廚師能參與到這次大賽。

“海天杯“中餐烹飪世界錦標賽美國分賽區組委會會長胡曉軍表示，這次錦標賽釆用的是國際賽事的評分標准，中餐比賽使用國際評判標准是從2015年的首屆錦標賽開始的，曆史并不長，但是如果中餐要走向國際，必須要使用國際標准，所以我們鼓勵所有中餐業界的專業人士這次來參賽，就是為了讓他們能夠對國際賽事有一個親身的體驗。

美國的中餐館總數4萬多家，比所有的洋快餐店如麥當勞，肯德基，漢堡王，pizza hut、taco bell 等加起來的總和還多，所以請大家都積極參與這次大賽。預祝各位選手取得好成績！

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