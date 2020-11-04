伊州疫情告急 但暫不實施「居家避疫」

因應伊州疫情連續多天日增超過6000確診，3日投票所工作人員防疫格外到位，頻繁擦拭觸摸式選舉機螢幕。(特派員黃惠玲╱攝影)

面對持續增高的新冠確診病例，伊利諾州州長普立茲克剛宣布從4日起，全州11個防疫 區進入緊縮防疫階段，但對許多民眾關切是否可能再度施行全州「居家避疫 」措施，州長則表示目前暫不考慮。

普立茲克說，全伊州 的疫情都正往錯誤方向前進，尤其鄉下地區病例增加率格外嚴重，普立茲克因此決定將羅克島(Rock Island)、納克斯郡(Knox)和肯達爾郡(Kendall)等地區，全部列入緊縮開放範圍。

他說，如果現階段的緊縮措施效果不彰、民眾故意違反規定不戴口罩、病毒繼續在社區傳播的情況一旦發生，就可能啟動更嚴格的防疫措施，居家避疫則是萬不得以的最後一招，不過，州長沒有說明當確診率達到多少時，會再度施行居家避疫。

芝市方面，日前市府關閉三家企業並傳喚負責人到法院，原因是這些商家舉辦大型非法的商業聚集，參與人數超過防疫規定的人數，且參加者沒有戴口罩或保持社交距離。

這三個商業行號，包括多達600人聚集的McKinley Park的Chicago Sports Complex；在Belmont Central社區的DDC Studios則有200個人參與宴會；在靠近華埠的2147 S. Lumber St一處地點，有75個人聚集。

另外警方曾收到舉報指出，在1900 N. Austin Ave 會有500人參加萬聖節夜晚的聚會，還好最後沒有發生。

根據統計，伊州10月的新冠病例遠超過4月和5月的確診總和，到10月31日為止有3371人確診住院，722個病人在加護病房ICU，298人需要呼吸器。

至於從4日開始施行的新安全指南，包括全州11個防疫區所有餐館不允許堂食，餐館與酒吧營業時間每天只能到晚間11時，集會人數不能超過25人。