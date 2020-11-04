國民兵戒備防騷亂 伊州長籲耐心等待選舉結果

由於今年大選郵寄投票數量大增，伊利諾州州長普立茲克呼籲伊州 選民這幾天要有耐心等待選舉結果，他也表示，伊州國民兵 已經準備就緒，可隨時因應任何選舉出現的騷亂。

普立茲克指出，伊州可能要到4日、5日甚至6日才會得到選舉結果，「每一張選票都必須計算在內，特別是全國性的選舉，因此選民保持耐心非常重要，我們可能到周三都還不清楚最後票數，更不用提周二晚上了。」

他也提到，為防範任何騷動，國民兵已經進駐待命，「確保任何城鎮需要幫助時，可以立即向他們提供資源」，2日下午有部分民眾目擊多輛國民兵的車輛開到麥克米克展覽中心集合待命。

普立茲克也提醒，不要單單從社交媒體上獲得選舉信息，因為這些網站許多都是採用來自「外國」消息，例如俄羅斯、伊朗及其他國家，這些出處的錯誤訊息主要集中出現在選舉日前後幾天，「他們無非是有陰謀，且意圖擴大不滿情緒」。

因應可能的騷動，芝加哥 市區許多商家也紛紛將櫥窗、大門釘上木板，同時縮短了營業時間。

芝加哥西郊瑞柏市警察局推文說，他們已經做好充分準備，來應對選舉後幾天、幾周，甚至幾個月該市可能發生的任何大規模示威或犯罪活動。