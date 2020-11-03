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華裔選票最關鍵！角逐伊州州眾議員 楊啟華力爭支持

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
爭取伊州第二選區州眾議員連任的馬靜儀(左)與首次競選州議員的楊啟華(右)聯手呼籲華裔選民參與投票。(zoom截頻)
爭取伊州第二選區州眾議員連任的馬靜儀(左)與首次競選州議員的楊啟華(右)聯手呼籲華裔選民參與投票。(zoom截頻)

角逐伊利諾州第41區首位華裔州眾議員的楊啟華( Janet Yang Rohr)，大選前夕呼籲華裔選民踴躍投票，尤其該選區以芝加哥西郊瑞柏市(Naperville)為主要範圍，亞裔人口高占兩成，其中又以華裔與印裔最多，楊啟華說，華裔的每一票都將是她是否勝選的關鍵，如順利當選，一定會為中產家庭、婦女權益以及強化教育系統發聲。

爭取第二區州眾議員連任的馬靜儀，為自己催票之餘，也不忘協助首次參選的楊啟華競選，馬靜儀說，議會非常需要更多華裔議員加入，而41選區的選民應該都很清楚，已連任三屆的共和黨籍州參議員威利(Grant Wehrli)，幾乎很少選民可以找到他，「是時候該換人了」。

楊啟華呼籲華裔選民團結一起，讓她有機會代表社區，讓華裔聲音被聽到，她說，她一定會落實政見，包括注重中產家庭、維護婦女權益，並強化教育系統，她表示，現在的大環境存在許多未知，要保障權益，必須守住地方選舉，她也感謝許多人過去一段時間對她的支持。

瑞柏市位於芝加哥西郊，人口將近15萬人，其中白人居民約72%，亞裔居民其次占約20%，伊州議會現有馬靜儀及江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)兩位華裔眾議員，而亞裔人口眾多的杜佩琪郡，卻從來沒有華裔議員，楊啟華如能獲勝，將成為該郡第一個華裔議員。

楊啟華擁有頂尖芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位，她不但具有專業背景，而且關心社區事務，且力促亞裔權益，她曾擔任瑞柏市203學區教育委員會委員。

她說，由於自己的財經背景，因此特別希望能把這些經驗用於州府工作中，尤其是用來改善州府的預算赤字。

華人重視的教育項目，也是她的主要政見之一，她將爭取強化基礎學前教育的品質，同時也主張增加社區大學、高等教育及職業學校的經費。

楊啟華的父母楊學慶、蘇麗娜均來自台灣，夫婦在台裔社團十分活躍，楊啟華與丈夫、三名子女定居在瑞柏市多年。

有關楊啟華的進一步競選信息，可直接查詢官網www.janetforillinois.com。

華裔 教育 亞裔

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