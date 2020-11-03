芝選委會：3日晚10時前 估開出9成選票

芝加哥選委會表示，今年大選提前投票人數創歷史新高。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥 選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)2日舉行雲端 說明會表示，截至1日為止，芝加哥已約有78萬位市民以郵寄或親自到票所方式提前完成投票 ，寫下芝市新高紀錄，她也提到，全市2059個大選日投票所將從早上6時到晚間7時開放投票，預計當天晚間10時以前，完成所有投票所的九成選票計算。

賀南德茲說，到2日上午10時為止，芝加哥市有35萬4000個市民到提前投票所投完票，另外到1日為止，有40萬1605個市民完成郵寄投票，「雙雙寫下提前投票新高人數記錄」，根據芝加哥選委會數據，之前的歷史紀錄是發生於2016年大選，當年郵寄投票最高人數為9萬4000人，到提前投票所投票人數則有32萬5000人。

她表示，提前投票的參與熱度「不可置信」的高，她說，選委會預計從3日晚間8時開始開票，依照往年經驗，大約可在晚間10時之前，開出九成選票。

此外，她也提到，選委會工作人員已經做好大選日的各項準備，今年各投票所的選舉官，獲得大批18到24歲芝加哥選民參與，人力非常足夠。

賀南德茲鼓勵選民盡量把填好的郵寄選票，放到設於每個「提前投票所」內的「郵寄選票安全投遞箱」，而不要用郵寄方式寄出，以免出現任何延遲遞送問題，她提醒，大選日投票所不會設置「郵寄選票安全投遞箱」，選民應留意到選委會官網查詢。

假使選民還是帶著郵寄選票到住家附近的大選日投票所投遞，那麼選民可選擇在票所現場將郵寄選票作廢，重新領取新的選票在投票所圈選。

受到新冠疫情影響，今年所有投票所都必須戴口罩後才能進入，且需保持六呎安全距離，賀南德茲建議選民攜帶自己的原子筆到投票所作為圈選選票的工具。

各投票所也接受選民當場登記投票，有需要選民需依規定攜帶兩種身分證件，其中必須有一證件顯示目前居住地址，不清楚投票所地點者，可上芝加哥選委會官網，輸入居住地址、姓氏後查詢，網址：www.chicagoelections.gov。