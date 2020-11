前有金融危機，今有新冠疫情福興銀行與華人業主的患難真情

福興銀行中國城分行最新增設的貸款部(223 W. Cermak Rd.)

英文有句諺語:A friend in need is a friend indeed,中文翻譯更簡潔:患難見真情。今年上半年美國疫情大爆發,百業停頓,工商凋敝,福興銀行讓大芝加哥 地區的華人 小業主們切身體會到這句英文諺語的含義。在華人小生意陷入生死存亡之際,是福興銀行加班加點,幫他們申請到聯邦政府的“救命錢”:疫情紓困小企業貸款 (PPP)。

12年前,金融危機沖擊全美,也是福興銀行讓芝加哥的華人業主切身體驗“患難見真情”,當時福興銀行為眾多華人業主降低商業貸款利率,幫助他們度過房地產危機。福興銀行寧可讓利、寧可增加成本,也要幫助華人業主共度難關,因為福興銀行是一家真心服務華人社區的銀行,是一家與華人社區共同成長的銀行。

實際上,福興銀行從成立到發展壯大,本身就是芝加哥地區華人社區發展壯大的一部分。

1992年,10多位艱苦創業的第一代華人移民們共同集資400多萬美元在芝加哥北華埠(Uptown)成立了福興銀行(International Bank of Chicago)。近30年來,福興銀行服務社區,與華人工商業主攜手共進,如今資產規模達7.6億美元,已成為大芝加哥地區規模最大的亞裔社區銀行。

已是大芝加哥亞裔社區銀行業界翹楚的福興銀行,卻一直非常務實、低調。在美國享受過微信支付、支付寶超級便利的中國游客、留學生等,可能不知道是福興銀行是“人民幣支付、美元結算”跨境交易體系中至關重要的一環。遠在中國的眾多亞馬遜電商業主,可能都不知道美國境內的收款賬務都是通過福興銀行實現的。但是,新冠疫情期間,福興銀行的名字卻在大芝加哥華人工商業主中廣為流傳、廣受贊譽。

1978年來美國留學的台灣移民王友恆(Frank Wang),是福興銀行成立之初的10多位出資人之一,如今擔任福興銀行董事會副董事長、總裁兼CEO。這位40多年前由全獎化學改學自費電腦IT專業的“理工男”、德保羅大學(DePaul)畢業生,是福興銀行近30年來發展曆程的見證者、參與者。

(1)與華人社區共患難、共發展

據王友恆介紹,福興銀行成立的初衷就是服務華人社區、與華人社區共患難、共發展。1970年代,越南排華浪潮期間大約有2萬名越南難民(以越南華僑為主)落戶芝加哥北華埠。這些華僑作為難民來到芝加哥安身立命,開創工商業。當時在北華埠從業的毛愈會計師切身體會到新移民的艱難,語言存在障礙,很難獲得貸款。於是由毛愈發起、10多位第一代華人移民集資成立了福興銀行,從事住房及商業貸款。

1998年,福興銀行在南唐人街(如今的芝加哥中國城)成立分行,進一步擴大華人社區的服務規模。在不斷成長壯大后,福興銀行為更好服務郊區華人社區,於2000年開始“西進戰略”,於2003年在西郊(Stone Park,IL)建成福興銀行總部,2004年設立西郊(Bellwood)辦事處。在這段期間,福興銀行立足於華人社區,并將業務擴展到芝加哥地區其他亞裔社區,并開始拓展主流社會的商機。

(2)金融危機,逆勢而上

在福興銀行蓬勃成長之際,作為福興銀行發起投資人、董事成員的王友恆,他的白領職場生涯也是一帆風順。這位台灣清華大學化學系學生,來美國后聽從學長的建議,寧可損失獎學金也要改學電腦IT。從德保羅大學畢業后,任職IBM公司項目主管,為財富100強公司提供IT項目服務。同時,他還主持過福興銀行與聯邦政府移民局的合作項目

2008年2月,王友恆正式就任福興銀行CEO。當年雷曼破產,美國金融危機爆發,在王友恆的管理下,福興銀行看到了危機,更看到了機遇。當年的次貸危機主要是沖擊住宅貸款市場,而福興銀行一直以商業貸款業務為主,而且都是優質亞裔客戶群體,因此福興銀行在金融危機期間不僅沒有“傷筋動骨”,反而逆勢而上。2011、2012連續兩年,福興銀行收購了芝加哥地區的兩家銀行以小吃大,以一家亞裔社區銀行的身份成功進入主流社會,業務得到飛躍式發展。

金融危機期間,商業地產也不可避免受到波及。當時,從福興銀行貸款買下北華埠一大片購物廣場的華人家族也遭遇財政困難,福興銀行高層在核實情況后立即決定把商業貸款利率一降再降,幫助客戶度難關。這是銀行以對市場的了解為基礎,與顧客的相互信任為前提的大膽舉措。危機之后,芝加哥房地產市場回升,該華人家族轉手賣掉購物廣場,獲利以百萬計。

“我們銀行始終只是利息收入,而且還降低了利率,但是我們更看重的是幫助客戶獲得商業成功。”王友恆表示。

(3)社區銀行,要有社區責任感

疫情期間,美國社會正遭遇前所未有的危機,特別是今年四五月份伊利諾伊州“宅居令”期間,百業停頓、工商凋敝。芝加哥地區從事餐飲、美發美甲、零售業的華人小業主們面臨生意上的生死存亡。在這樣的患難時期,福興銀行成為大芝加哥地區唯一為華人工商業主提供聯邦政府“小企業貸款”(PPP)申請服務的華人銀行。

在工商停頓、社會陷入恐慌之際,眾多華人業主由於語言障礙或資訊有限而求助無門。在這樣的困難時期,福興銀行讓銀行員工加班加點,幫助華人業主申請PPP貸款,讓他們挺過了疫情大爆發之際的最黑暗時期。

據悉,PPP貸款都是銀行向聯邦小企業署報備,先自掏腰包向業主們墊付救命錢,然后由聯邦政府向銀行提供專項撥款以補償。王友恆表示“福興銀行至今尚未收到聯邦政府的資金,墊付資金對於銀行而言會帶來利息損失,但是我們一定要去做,這是銀行對社區企業的責任,我們不做誰做?”

在疫情之年,福興銀行再次逆勢而上,於中國城分行增設貸款部,以更好服務華人社區,為華人工商業主提供金融支持,共克時艱。

福興銀行在南北華埠的分行地址:217 W Cermak Rd. Chicago(南華埠的分行)、223 W. Cermak Rd. Chicago (南華埠貸款部)和5069 N Broadway St. Chicago(北華埠分行及貸款部)。

對於享受過微信支付、支付寶便利的在大芝加哥地區,成立近30年的福興銀行是一家低調的華人銀行

大芝加哥亞裔社區資產規模最大的銀行,是一家華人銀行。這家銀行成立近30年來雖然很低調,一直與華人社區的工商業主們攜手同行,見證大芝加哥地區華人社區的發展壯大。疫情期間幫助900多家華裔小企業申請到聯邦政府的"救命錢"。