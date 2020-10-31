伊州長喊停 高中籃賽仍如期開打

IHSA宣布冬季高中籃球賽如期舉行。(IHSA)

伊利諾州高中協會(The Illinois High School Association，簡稱IHSA)宣布，今年高中籃球賽季將如期開始，這項決定與州長普立茲克及衛生廳廳長伊吉克新公布的防疫 指導方針背道而馳。

普立茲克與衛生廳將冬季運動無限期暫停，並將原本列入中等風險的籃球運動，升級為風險高的運動，普立茲克說，冬季各項運動賽事與秋季體育活動一樣，是「暫停」而不是「取消」，等疫情最嚴重的階段過去後就會放寬規定。

不過，IHSA與衛生廳間的裁決分歧，將使最終是否將繼續籃球比賽的決定權，落在各地學區 身上，從理論上來說，學區如果違反州長與衛生廳的防疫指南，將可能承擔巨大責任。

普立茲克說，「我們已經告訴學區相關規定」，假使學區違反防疫指導原則，就必須承擔責任。

IHSA執行主任安德森(Craig Anderson)承認，他不確定未遵照衛生廳的指導方針，會對學校產生哪些影響；一些學區的體育部門主管說，很擔心不遵守州府規定，將導致伊州 教育委員會停止對他們的部門、訓練撥款。

根據IHSA的日程表，各高中籃球訓練將從11月16日起展開，首場比賽將從11月30日開始，伊州教育委員會指出，各校球隊只能在同一防疫區內比賽。

IHSA發表聲明說，理解伊州新冠病毒的確診人數不斷上升，也知道州民應該遵守防疫規定，但該協會並未獲得任何證據顯示病毒傳播與體育籃球比賽有關，協會說，各校球隊一定會遵守戴口罩、保持安全距離等規定。