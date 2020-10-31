伊州長喊停 高中籃賽仍如期開打
伊利諾州高中協會(The Illinois High School Association，簡稱IHSA)宣布，今年高中籃球賽季將如期開始，這項決定與州長普立茲克及衛生廳廳長伊吉克新公布的防疫指導方針背道而馳。
普立茲克與衛生廳將冬季運動無限期暫停，並將原本列入中等風險的籃球運動，升級為風險高的運動，普立茲克說，冬季各項運動賽事與秋季體育活動一樣，是「暫停」而不是「取消」，等疫情最嚴重的階段過去後就會放寬規定。
不過，IHSA與衛生廳間的裁決分歧，將使最終是否將繼續籃球比賽的決定權，落在各地學區身上，從理論上來說，學區如果違反州長與衛生廳的防疫指南，將可能承擔巨大責任。
普立茲克說，「我們已經告訴學區相關規定」，假使學區違反防疫指導原則，就必須承擔責任。
IHSA執行主任安德森(Craig Anderson)承認，他不確定未遵照衛生廳的指導方針，會對學校產生哪些影響；一些學區的體育部門主管說，很擔心不遵守州府規定，將導致伊州教育委員會停止對他們的部門、訓練撥款。
根據IHSA的日程表，各高中籃球訓練將從11月16日起展開，首場比賽將從11月30日開始，伊州教育委員會指出，各校球隊只能在同一防疫區內比賽。
IHSA發表聲明說，理解伊州新冠病毒的確診人數不斷上升，也知道州民應該遵守防疫規定，但該協會並未獲得任何證據顯示病毒傳播與體育籃球比賽有關，協會說，各校球隊一定會遵守戴口罩、保持安全距離等規定。
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