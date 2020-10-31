我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

無視伊州疫情吃緊 西北、羅耀拉大學 明春返校上課

記者陳曼玲╱綜合報導

伊利諾州染疫人數持續增高，全州11個防疫區中已經有九個重新關閉餐館堂食，不過，西北大學(Northwestern University)和羅耀拉大學(Loyola University)表示，由於校園內疫情穩定，下學期將讓學生返校住宿，並於校園恢復實體課程。

西北大學位於芝加哥北區的艾文斯頓市(Evanston)，羅耀拉大學則在芝加哥市，這兩所大學的校園大多分布在住宅區，西北大學凱洛格管理學院(Kellogg School of Management)10月初因數十個學生在校外聚會，並有人因此受感染確診，曾一度暫停實體上課兩周。

西北大學上周有49人確診，校方並注意到研究所師生、職員之間的確診人數增加，但校方表示，今年秋季開學後的疫情比預期好，而且發現很多學生確診的原因，其實是在校外聚會受感染，並非於校園內遭同學、教職員傳染。

校方說，由於確診率穩定低於1%，學生也遵守戴口罩、保持社交距離、接受病毒檢測、追蹤和隔離等規範，疫情未見擴散，經過評估，目前決定明年1月3日開始的春季學期，將讓大一、大二學生返校實體上課和住宿，校方說，同時也會配合公共衛生的狀況調整決策。

羅耀拉大學上周有26人確診，該校今秋開學後大部分校舍都關閉，學生都採取遠距教學，羅大28日公布春季大學部課程，其中約有10%課程將改成實體上課，且會重新開放宿舍給想住單人房的學生入住。

該校大學部的春季學期訂於1月10日開學，宿舍優先給大一簽約住宿的新生，羅耀拉大學也決定取消明年春假，屆時將把假期分散到兩個周末放，減少學生旅行機率，此外，學校將持續做無症狀監測，希望順利於明年春天讓學生返校上課。

西北大學 疫情 芝加哥

上一則

挺白登華人 期待族裔團結新局面

下一則

世界日報、美國味全「在家的快樂時光」繪畫比賽 11．11截止收件

延伸閱讀

芝市長妥協 伊州長禁堂食今起實施

芝市長妥協 伊州長禁堂食今起實施
伊州餐廳告州府損利 法官裁決暫可堂食

伊州餐廳告州府損利 法官裁決暫可堂食
新州法案過首關 大學只上網課不必退學費

新州法案過首關 大學只上網課不必退學費
伊州公布新冠疫苗分配 高危群體優先

伊州公布新冠疫苗分配 高危群體優先

總統大選票投已故16年的雷根 霍根被譏不敢彰顯立場

總統大選票投已故16年的雷根 霍根被譏不敢彰顯立場
「9張有7張投川普」 司法部調查遭扔棄選票聲明挨轟

「9張有7張投川普」 司法部調查遭扔棄選票聲明挨轟

熱門新聞

川普第三度造訪密西根州，在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」。（Getty Images）

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

2020-10-27 21:00
許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

我在威州富士康的120天 1離職華裔員工的經歷

2020-10-23 11:33
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫小組柏克斯警告 關閉公共場所阻止不了病毒

2020-10-23 12:25
哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

2020-10-28 14:44
警方逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。(美聯社)

費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨

2020-10-28 11:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損