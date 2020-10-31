無視伊州疫情吃緊 西北、羅耀拉大學 明春返校上課

伊利諾州染疫人數持續增高，全州11個防疫區中已經有九個重新關閉餐館堂食，不過，西北大學 (Northwestern University)和羅耀拉大學(Loyola University)表示，由於校園內疫情 穩定，下學期將讓學生返校住宿，並於校園恢復實體課程。

西北大學位於芝加哥 北區的艾文斯頓市(Evanston)，羅耀拉大學則在芝加哥市，這兩所大學的校園大多分布在住宅區，西北大學凱洛格管理學院(Kellogg School of Management)10月初因數十個學生在校外聚會，並有人因此受感染確診，曾一度暫停實體上課兩周。

西北大學上周有49人確診，校方並注意到研究所師生、職員之間的確診人數增加，但校方表示，今年秋季開學後的疫情比預期好，而且發現很多學生確診的原因，其實是在校外聚會受感染，並非於校園內遭同學、教職員傳染。

校方說，由於確診率穩定低於1%，學生也遵守戴口罩、保持社交距離、接受病毒檢測、追蹤和隔離等規範，疫情未見擴散，經過評估，目前決定明年1月3日開始的春季學期，將讓大一、大二學生返校實體上課和住宿，校方說，同時也會配合公共衛生的狀況調整決策。

羅耀拉大學上周有26人確診，該校今秋開學後大部分校舍都關閉，學生都採取遠距教學，羅大28日公布春季大學部課程，其中約有10%課程將改成實體上課，且會重新開放宿舍給想住單人房的學生入住。

該校大學部的春季學期訂於1月10日開學，宿舍優先給大一簽約住宿的新生，羅耀拉大學也決定取消明年春假，屆時將把假期分散到兩個周末放，減少學生旅行機率，此外，學校將持續做無症狀監測，希望順利於明年春天讓學生返校上課。