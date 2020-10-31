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芝公牛隊主場聯合中心 11月3日化身超級投票所

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥聯合中心將在11月3日首度作為投票所。(聯合中心臉書)
芝加哥聯合中心將在11月3日首度作為投票所。(聯合中心臉書)

芝加哥市選舉委員會表示，芝加哥公牛隊及芝加哥黑鷹隊的比賽主場「聯合中心」 (United Center)，將於11月3日大選當天作為超級投票所，該中心將推出安全及無障礙的投票選擇，這也是聯合中心首次作為投票站。

芝加哥市選舉委員會主席賀南德茲(Marisel A. Hernandez)說，我們很榮幸與聯合中心合作，使芝加哥市民在選舉日的投票更方便容易，她介紹，位於1901 W. Madison St.的聯合中心，在選舉日當天將從上午6時至下午7時開放，該票所提供選民登記、郵寄選票收集及領票投票等服務。

芝加哥聯合中心、芝加哥公牛隊聯合主席瑞恩司多夫(Jerry Reinsdorf)及芝加哥黑鷹隊主席沃爾茲(Rocky Wirtz)指出，此次是聯合中心在歷史上首次成為投票地點，他們引以為傲。

根據聯邦疾病防治中心及伊利諾州衛生廳公布的新冠病毒防疫指南，投票所桌子會有六呎距離，票所也會備有塑膠玻璃板，並提供清潔手液及口罩給有需要的選民使用。

芝加哥市選舉委員會提醒，如果要在選舉日登記投票，選民需出示兩種身份證明文件，其中一種必須能顯示目前居住地址，此外，聯合中心也設有「郵寄選票安全投遞箱」，可讓選擇郵寄投票的選民交回已簽署並密封的「郵寄選票信封」。

選民前往聯合中心投票地點，請按照指示把車輛停在 Adams Street旁大門的停車場 K，然後從South Atrium Entrance 進入，相關信息，可查詢www.chicagoelections.gov。

投票 芝加哥 聯邦疾病防治中心

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