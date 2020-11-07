我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

當選只差一步 白登：保持冷靜 我們會贏得大選

對照川普指控舞弊 馬侃2008敗選感言瘋傳

劉新明辦公室即日起至12/5電話預約辦理2021奧巴馬健保

本報芝加哥訊
劉新明辦公室專精辦理奧巴馬健保，歡迎電話預約。
劉新明辦公室專精辦理奧巴馬健保，歡迎電話預約。

位于3015 S. Archer Ave. Chicago IL 60608(二樓)的 FARMERS保險公司代理劉新明辦公室將從即日起至12/5，繼續辦理2021奧巴馬健保（Osamacare Enrollment）續期和申請，營業時間：周一至周五上午9AM-下午6PM，歡迎致電：773-823-7079或手機:312-217-2773/312-217-2773/312-823-9698預約或洽詢詳情或上門辦理，泊車方便，提供英語，國語，粵語及臺山話服務。

劉新明保險代理的服務項目還包括：特別辦理退休人士醫療保險計劃（紅藍卡）Part C & Part D，提供汽車，房屋，商業（餐館和各種商業保險），人壽及健康醫療保險（IRAS/401K計劃/共同基金和教育基金）等各種保險產品和服務。劉新明將以其專業和誠信，盡心盡力為廣大華人朋友提供最優質的服務。E-Mail: [email protected]微信號：simon-17999/zhuofang3015。

編輯推薦

醫療保險 紅藍卡 微信

上一則

僑務委員會 全球僑胞遠距健康諮詢平台-健康益友APP

下一則

涉96人假結婚 越女認罪

延伸閱讀

健保註冊周日開放 「疫情期間更重要」

健保註冊周日開放 「疫情期間更重要」
紅藍卡講座：佳信健保 非接觸式加入紅藍卡計畫

紅藍卡講座：佳信健保 非接觸式加入紅藍卡計畫
紅藍卡講座：Optum醫療網 2021年多種福利及優勢

紅藍卡講座：Optum醫療網 2021年多種福利及優勢

世界日報線上紅藍卡講座 周六及周日各2場

世界日報線上紅藍卡講座 周六及周日各2場
2021年健保註冊本周日開放 葛謨籲註冊 疫情期間更重要

2021年健保註冊本周日開放 葛謨籲註冊 疫情期間更重要
2021健保特點 華興保險線上分析

2021健保特點 華興保險線上分析

熱門新聞

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

2020-11-01 23:48

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37
川普最後三場造勢有兩場在密西根州。(直播截頻)

大選前最後衝刺 川普批白登「賣掉密西根」

2020-11-02 19:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇