劉新明辦公室即日起至12/5電話預約辦理2021奧巴馬健保

劉新明辦公室專精辦理奧巴馬健保，歡迎電話預約。

位于3015 S. Archer Ave. Chicago IL 60608(二樓)的 FARMERS保險公司代理劉新明辦公室將從即日起至12/5，繼續辦理2021奧巴馬健保（Osamacare Enrollment）續期和申請，營業時間：周一至周五上午9AM-下午6PM，歡迎致電：773-823-7079或手機:312-217-2773/312-217-2773/312-823-9698預約或洽詢詳情或上門辦理，泊車方便，提供英語，國語，粵語及臺山話服務。

劉新明保險代理的服務項目還包括：特別辦理退休人士醫療保險 計劃（紅藍卡 ）Part C & Part D，提供汽車，房屋，商業（餐館和各種商業保險），人壽及健康醫療保險（IRAS/401K計劃/共同基金和教育基金）等各種保險產品和服務。劉新明將以其專業和誠信，盡心盡力為廣大華人朋友提供最優質的服務。E-Mail: [email protected]，微信 號：simon-17999/zhuofang3015。