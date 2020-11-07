唐人街家庭牙醫中心喬遷新址繼續為您提供安全治療服務

唐人街家庭牙医中心 - 余佩櫻醫師經驗豐富，悉心為客提供專業服務。

日前喬遷至唐人街天河城二樓 208室的「唐人街家庭牙醫中心」已正式對外營業，服務項目包括：牙病診治（蛀牙、磨牙、緊咬牙、牙齒酸軟無力、關節疼痛彈響、牙齒劈裂，牙齒缺失等），牙科手術（種植牙、牙冠、補牙、瓷貼面、義齒等）以及牙齒護理（深度洗牙，牙齒保健免費咨詢等）。余佩櫻牙科醫師表示：當前疫情 儘管發生了反復變化，但該中心醫務人員對大家安全的承諾仍然不會變，將遵循CDC、IDPH、OSHA、ISDS和美國 牙科協會提出的感染控制和預防建議，制定保障安全的措施。

針對疫情，該中心已進行的一些應對措施，例如辦公室：1）iWave空氣淨化系統使用針尖雙極電離技術去除病毒、細菌、黴菌和過敏原。2）清除雜誌、報紙、候診室中的多餘物品。3）經常消毒空間、用具表面等。同時，預約患者可以期望的：1）在接待區檢測 溫度。2）入門可用洗手液。3）客人就座前漱口。4） COVID-19預先篩選事先預約。唐人街家庭牙醫中心要求員工工作規程：必需的PPE、戴頭套、護目鏡、面罩、醫用口罩、防油袍。歡迎廣大舊雨新知前來天河城全新唐人街家庭牙醫中心提前預約就診。

唐人街家庭牙醫中心將一如既往地繼續為您提供卓越的服務和安全的牙科治療。新的診療時間為周一（9am-6pm)，周二、三（10am-7pm)，周四（9am-3pm)，周五（9am-2pm)，周六（8am-2pm 要預約），新地址：2252 S. CANAL ST #208, CHICAGO, IL 60616 (天河城二樓），查詢/預約電話：(312)842-0888（提供免費停車）。